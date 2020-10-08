kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.10.2020

BTC/USD

10881.58

ETH/USD

351.58

LTC/USD

47.29

НБУ 08.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Дело Шеремета: прокурор просит суд допросить 263 свидетеля
commentss НОВОСТИ Все новости

Дело Шеремета: прокурор просит суд допросить 263 свидетеля

Прокурор изложил свою просьбу сегодня во время очередного заседание суда присяжных по делу убийства российского журналиста Павла Шеремета

сегодня, 21:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

На заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд удовлетворить его просьбу в допросе 263 человек. Об этом сообщает УНИАН.

Дело Шеремета: прокурор просит суд допросить 263 свидетеля

Фото УНИАН

Известно, что прокурор изложил свою просьбу сегодня во время очередного заседание суда присяжных по делу убийства российского журналиста Павла Шеремета.

В своем обращении представитель прокуратуры рассказал о событиях 20 июля 2016 года – дня, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.

По его словам, правоохранители затребовали и досконально изучили видео с более 300 камер видеонаблюдения, провели более 50 обысков, а также несколько десятков экспертиз.

Обвинители продемонстрировали представленные ранее видео, на которых эксперты якобы опознали Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписки и расшифровки телефонных звонков трех обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге правоохранителями.

Прокурор также обратил внимание на факт того, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно находились в одном районе.

А Дугарь, по его словам, могла покинуть рабочее место в госпитале с целью совершения преступления.

Он также отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз.

Прокурор ходатайствует перед судом об исследовании письменных и вещественных доказательств обвинения, исследовании письменных доказательств стороны защиты, о допросе свидетелей, экспертов и специалистов, допросе свидетелей стороны защиты, обвиняемых и потерпевших.

По словам судьи, в списке свидетелей обвинения — 263 человека.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд отвел одного из основных присяжных по делу Шеремета.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости