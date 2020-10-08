Дело Шеремета: прокурор просит суд допросить 263 свидетеля

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Дмитрий Симоненко
На заседании
суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд
удовлетворить его просьбу в допросе 263 человек. Об этом сообщает УНИАН.
Фото УНИАН
Известно, что
прокурор изложил свою просьбу сегодня во время очередного заседание суда присяжных по
делу убийства российского журналиста Павла Шеремета.
В своем
обращении представитель прокуратуры рассказал о событиях 20 июля 2016 года –
дня, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили
расследование.
По его
словам, правоохранители затребовали и досконально изучили видео с более 300 камер
видеонаблюдения, провели более 50 обысков, а также несколько десятков
экспертиз.
Обвинители
продемонстрировали представленные ранее видео, на которых эксперты якобы
опознали Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписки и расшифровки
телефонных звонков трех обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге
правоохранителями.
Прокурор
также обратил внимание на факт того, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до
убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно
находились в одном районе.
А Дугарь, по
его словам, могла покинуть рабочее место в госпитале с целью совершения
преступления.
Он также
отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз.
Прокурор ходатайствует перед судом об исследовании письменных и вещественных доказательств обвинения, исследовании письменных доказательств стороны защиты, о допросе свидетелей, экспертов и специалистов, допросе свидетелей стороны защиты, обвиняемых и потерпевших.
По словам
судьи, в списке свидетелей обвинения — 263 человека.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд отвел одного из основных присяжных по делу Шеремета.
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