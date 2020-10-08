Дело Шеремета: прокурор просит суд допросить 263 свидетеля

На заседании суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор попросил суд удовлетворить его просьбу в допросе 263 человек. Об этом сообщает УНИАН.

Фото УНИАН

Известно, что прокурор изложил свою просьбу сегодня во время очередного заседание суда присяжных по делу убийства российского журналиста Павла Шеремета.

В своем обращении представитель прокуратуры рассказал о событиях 20 июля 2016 года – дня, когда погиб Шеремет, и о том, каким образом правоохранители проводили расследование.

По его словам, правоохранители затребовали и досконально изучили видео с более 300 камер видеонаблюдения, провели более 50 обысков, а также несколько десятков экспертиз.

Обвинители продемонстрировали представленные ранее видео, на которых эксперты якобы опознали Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также переписки и расшифровки телефонных звонков трех обвиняемых, которые были ранее обнародованы на брифинге правоохранителями.

Прокурор также обратил внимание на факт того, что Кузьменко и Антоненко были знакомы до убийства Шеремета, а в день совершения убийства они якобы 10 раз одновременно находились в одном районе.

А Дугарь, по его словам, могла покинуть рабочее место в госпитале с целью совершения преступления.

Он также отметил, что обвиняемые отказались от проведения ряда экспертиз.

Прокурор ходатайствует перед судом об исследовании письменных и вещественных доказательств обвинения, исследовании письменных доказательств стороны защиты, о допросе свидетелей, экспертов и специалистов, допросе свидетелей стороны защиты, обвиняемых и потерпевших.

По словам судьи, в списке свидетелей обвинения — 263 человека.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд отвел одного из основных присяжных по делу Шеремета.











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