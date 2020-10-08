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Дело Шеремета: суд отвел одного из основных присяжных

В деле есть два запасных присяжных. Михайленко заменят одним из них

сегодня, 16:41
Автор:

Дмитрий Симоненко

Столичный суд Шевченковского района на заседании по делу об убийстве Владимира Шеремета устранил одного из трех присяжных. Об этом сообщает Украинская правда.

Дело Шеремета: суд отвел одного из основных присяжных

Фото: rubryka.com

Присяжный Юрий Михайленко — муж одной из присяжных Анны Чупиной, которую система тоже выбрала автоматически для рассмотрения дела. Так как законодательство запрещает работу родственников в одном деле, Чупина взяла самоотвод. В то же время Михайленко самоотводиться не захотел. Поэтому защита еще в начале хотела устранить присяжного, однако суд отказал.

Когда защита настояла на отводе Михайленко, основываясь на том, что кандидат в присяжные по делу вероятно указал заведомо ложные сведения когда заявил, что не живет вместе с Чупиной. Но и эта попытка отвести Михайленко от суда над обвиняемыми в организации убийства российского журналиста, закончилась отказом суда.

После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина живут вместе. После того как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После вынесения решения суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд оставил под стражей Андрея Антоненко.


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