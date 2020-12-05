Суд лишил русский язык статуса регионального

Язык
Coinspot 05.12.2020
BTC/USD
19038.69
ETH/USD
591.11
LTC/USD
83.12
НБУ 05.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.73
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Одесский окружной административный суд назвал противоправным и недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка на территории Одесской области.
ФОТО: news.24tv.ua
Суд постановил, что в 2012 году Одесский областной совет принял решение о региональном статусе русского языка, ссылаясь на закон "Об основах государственной языковой политики". Было принято решение, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным, будет на равных использоваться русский язык, который получил статус регионального.
Однако в феврале 2018 КСУ признал закон "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции. Теперь же ООАС удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и лишил статуса русского языка как регионального.
Как сообщало ранее издание "Комментарии", Меркель и Тихановская обсудили Украину и украинский язык. Во время встречи канцлер Германии спросила лидера белорусской оппозиции, понимает ли она украинский язык. Хотя общались лидеры на английском, Меркель во время встречи много говорила об Украине и украинском языке.Также издание "Комментарии" рассказало, что кандидаты в депутаты и министры будут обязательно сдавать экзамен по украинскому языку. Отныне каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен подтвердить свое владение украинским языком путем сдачи соответственного экзамена. Это решение было принято в рамках новых правил, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости