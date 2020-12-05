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Суд лишил русский язык статуса регионального

Одесский суд последовал примеру КСУ, который в 2018 году лишил русский язык права на региональный статус

сегодня, 12:38
Автор:

Павел Зинченко

Одесский окружной административный суд назвал противоправным и недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка на территории Одесской области.

Суд лишил русский язык статуса регионального

ФОТО: news.24tv.ua

Суд постановил, что в 2012 году Одесский областной совет принял решение о региональном статусе русского языка, ссылаясь на закон "Об основах государственной языковой политики". Было принято решение, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным, будет на равных использоваться русский язык, который получил статус регионального.

Однако в феврале 2018 КСУ признал закон "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции. Теперь же ООАС удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и лишил статуса русского языка как регионального.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", Меркель и Тихановская обсудили Украину и украинский языкВо время встречи канцлер Германии спросила лидера белорусской оппозиции, понимает ли она украинский язык. Хотя общались лидеры на английском, Меркель во время встречи много говорила об Украине и украинском языке. 

Также издание "Комментарии" рассказало, что кандидаты в депутаты и министры будут обязательно сдавать экзамен по украинскому языкуОтныне каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен подтвердить свое владение украинским языком путем сдачи соответственного экзамена. Это решение было принято в рамках новых правил, разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.


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Источник: https://uatv.ua/sud-skasuvav-regionalnyj-status-rosijskoyi-movy-na-odeshhyni/
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