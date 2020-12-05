Суд лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд назвал противоправным и недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка на территории Одесской области.

ФОТО: news.24tv.ua

Суд постановил, что в 2012 году Одесский областной совет принял решение о региональном статусе русского языка, ссылаясь на закон "Об основах государственной языковой политики". Было принято решение, что на территории Одесской области наряду с украинским языком как государственным, будет на равных использоваться русский язык, который получил статус регионального.



Однако в феврале 2018 КСУ признал закон "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции. Теперь же ООАС удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и лишил статуса русского языка как регионального.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", Меркель и Тихановская обсудили Украину и украинский язык. Во время встречи канцлер Германии спросила лидера белорусской оппозиции, понимает ли она украинский язык. Хотя общались лидеры на английском, Меркель во время встречи много говорила об Украине и украинском языке.

Отныне каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен подтвердить свое владение украинским языком путем сдачи соответственного экзамена. Это решение было принято в рамках новых правил,

разработанных Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Также издание "Комментарии" рассказало, что к

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