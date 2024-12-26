Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер", который продался России

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Кравцев Сергей
Суд конфисковал имущество бывшего телеведущего телеканала "Интер" Юрия Кота. Сейчас он проживает в Москве и активно работает на пропаганду РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Юрий Кот. Фото из открытых источников
Согласно решению суда, в доход Украины подлежат взысканию следующие активы Юрия Кота: четыре земельных участка в Житомирской области; три единицы огнестрельного оружия; автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE; имущественные права на семь телевизионных проектов.
Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.
Когда-то популярный ведущий телеканала "Интер" Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа. Он активно поддерживает так называемую "СВО" и оправдывает действия путинской власти.
Телеведущий систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины".
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