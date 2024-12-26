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Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер", который продался России

Юрий Кот остался без имущества в Украине

26 декабря 2024, 14:50
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Кравцев Сергей

Суд конфисковал имущество бывшего телеведущего телеканала "Интер" Юрия Кота. Сейчас он проживает в Москве и активно работает на пропаганду РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер", который продался России

Юрий Кот. Фото из открытых источников

"25 декабря Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции по применению санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту в соответствии с Законом Украины "О санкциях", — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, в доход Украины подлежат взысканию следующие активы Юрия Кота: четыре земельных участка в Житомирской области; три единицы огнестрельного оружия; автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE; имущественные права на семь телевизионных проектов.

Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

Когда-то популярный ведущий телеканала "Интер" Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа. Он активно поддерживает так называемую "СВО" и оправдывает действия путинской власти.

Телеведущий систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины".

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Источник: https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid0mvN2kjVAg6Ha18QcN77tBGViCeCyyA4H3fro5RfRPd7WEVo2kJXtBjkgbrZ2bYghl
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