Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер", который продался России

Суд конфисковал имущество бывшего телеведущего телеканала "Интер" Юрия Кота. Сейчас он проживает в Москве и активно работает на пропаганду РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Юрий Кот. Фото из открытых источников

"25 декабря Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции по применению санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту в соответствии с Законом Украины "О санкциях", — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, в доход Украины подлежат взысканию следующие активы Юрия Кота: четыре земельных участка в Житомирской области; три единицы огнестрельного оружия; автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE; имущественные права на семь телевизионных проектов.

Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.

Когда-то популярный ведущий телеканала "Интер" Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа. Он активно поддерживает так называемую "СВО" и оправдывает действия путинской власти.

Телеведущий систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины".

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