РФ нашла новый способ распространения пропаганды на оккупированных территориях

Оккупационные силы активно внедряют программу развития телерадиосетей на временно захваченных территориях Украины с целью распространения пропагандистского контента и создания собственного информационного пространства. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, отмечая масштабность и системность таких действий со стороны врага.

Российская пропаганда. Фото: 24 Канал

По данным ЦНС, в декабре 2024 года кафиры приступили к реализации масштабного плана, направленного на строительство новых и модернизацию уже существующих теле- и радиобашен. Этот проект предполагает не только техническое усовершенствование инфраструктуры, но и ее расширение, обеспечивающее максимально возможное покрытие сигналом на всех оккупированных территориях. Завершение этой программы намечено на первое полугодие 2025 года.

Основная цель таких мер – усиление информационного влияния на местное население, оказавшееся в зоне оккупации. Оккупационные власти пытаются создать условия, при которых у жителей нет доступа к независимым источникам информации, а значит, будут вынуждены потреблять исключительно пропагандистский контент. В то же время, российские силы блокируют доступ к украинским теле- и радиоканалам, а также к интернет-ресурсам, освещающим реальную ситуацию в стране и мире.

Центр национального сопротивления отмечает, что такие действия являются частью гибридной войны, где информационная составляющая играет одну из ключевых ролей. Они призывают жителей свободных территорий Украины не оставаться равнодушными и оказывать поддержку своим родственникам, знакомым и друзьям, которые находятся на оккупированных территориях. В частности, важно распространять среди них правдивую информацию о ситуации в Украине, рассказывать о реальном положении вещей и разоблачать манипуляции российской пропаганды.

В ЦНС отмечают, что борьба с пропагандой врага нуждается в совместных усилиях всех граждан. Предоставление правдивой информации, поддержка связи с оставшимися на оккупированных территориях, а также содействие распространению украинского информационного контента могут значительно уменьшить влияние пропагандистских нарративов.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение слабой реакцией западных стран на агрессию России, в частности, в начале полномасштабного вторжения, когда Украине не предоставили достаточное количество оружия. По его мнению, страх перед Россией дает кремлевскому диктатору чувство безнаказанности.