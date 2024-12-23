Россияне снова распространяют фейки о ВСУ: что теперь тиражируют кремлевские пропагандисты

Кремлевские информационные помойки тиражируют, что якобы на Западе усомнились в эффективности морских беспилотников Украины. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Центре подчеркивают, что о эффективности украинских морских дронов лучше всего свидетельствует неэффективность российского черноморского флота.

Он уже потерял 30% своего боевого потенциала, а большая часть его кораблей сбежала из оккупированного Крыма в Новороссийск и другие "безопасные" гавани.

Напомним, недавно Центр стратегических коммуникаций собрал ключевые эпизоды морского боя Украины с россиянами: от уничтожения крейсера "москва" до успешных операций с использованием морских дронов.

Кроме того, уже сейчас ряд военных экспертов отмечают, что именно украинские методы ведения современных морских баталий, по всей вероятности, изменят и будущий образ ВМС во всем мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как морские дроны СБУ отработали по российским вертолетам и самолетам у Крымского моста. Эксклюзивные кадры спецоперации "Sea Baby" в Керченской бухте показали в СБУ.

В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ "Sea Babу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", пытавшимися их перехватить. Именно эти водные дроны были изготовлены в результате совместного сбора средств в феврале этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь. На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.