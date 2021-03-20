Суд арестовал все имущество и акции "Мотор Сичи"

Язык
Coinspot 20.03.2021
BTC/USD
58970.88
ETH/USD
1843.12
LTC/USD
204.01
НБУ 20.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Шевченковский районный суд Киева, основываясь на материалах Службы безопасности Украины, принял решение арестовать целостный имущественный комплекс и 100% акций предприятия "Мотор Сич". Данную информацию обнародовали в СБУ, передает издание "Гордон".
Суд арестовал все имущество и акции "Мотор Сич" - фото из открытых источников
Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В Службе безопасности также рассказали, что ведется расследование в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям: о возможной диверсии и подрывной деятельности в пользу Кремля, а также о возможных нарушениях во время первичной приватизации и дальнейшей концентрации акций предприятия.
Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что сохранение украинской "Мотор Сичи" является вопросом национальной безопасности.
Источник сообщает, что предприятие не прекратит работу, несмотря на арест, а рабочие места будут сохранены.
Напомним, что ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", куда заведет Украину решение о национализации предприятия "Мотор Сич". А также, насколько жестким может быть ответ Китая и насколько мощной – поддержка США, которые, собственно, настояли на отказе от китайских инвестиций. Специалисты считают, что разговоры о том, что вместо китайских инвесторов в украинские проекты зайдут западные, в том числе американские, пока — лишь разговоры. Реалии же таковы, что никакие американские инвестиции в наши объекты не придут, чтобы компенсировать отказ от китайских инвестицией. Читайте детальнее в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости