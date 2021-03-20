Суд арестовал все имущество и акции "Мотор Сичи"

Шевченковский районный суд Киева, основываясь на материалах Службы безопасности Украины, принял решение арестовать целостный имущественный комплекс и 100% акций предприятия "Мотор Сич". Данную информацию обнародовали в СБУ, передает издание "Гордон".

Суд арестовал все имущество и акции "Мотор Сич" - фото из открытых источников

Сообщается, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В Службе безопасности также рассказали, что ведется расследование в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям: о возможной диверсии и подрывной деятельности в пользу Кремля, а также о возможных нарушениях во время первичной приватизации и дальнейшей концентрации акций предприятия.

Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что сохранение украинской "Мотор Сичи" является вопросом национальной безопасности.

Источник сообщает, что предприятие не прекратит работу, несмотря на арест, а рабочие места будут сохранены.

Напомним, что ранее эксперты рассказали порталу "Комментарии", куда заведет Украину решение о национализации предприятия "Мотор Сич". А также, насколько жестким может быть ответ Китая и насколько мощной – поддержка США, которые, собственно, настояли на отказе от китайских инвестиций. Специалисты считают, что разговоры о том, что вместо китайских инвесторов в украинские проекты зайдут западные, в том числе американские, пока — лишь разговоры. Реалии же таковы, что никакие американские инвестиции в наши объекты не придут, чтобы компенсировать отказ от китайских инвестицией. Читайте детальнее в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!