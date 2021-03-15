Миллиарды за "Мотор Сич": куда заведет Украину решение о национализации предприятия

Куда заведет Украину решение о национализации предприятия "Мотор Сич"? Насколько жестким может быть ответ Китая и насколько мощной – поддержка США, которые, собственно, настояли на отказе от китайских инвестиций?

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Эксперт Украинского института политики (УИП), магистр государственного управления Владимир Воля считает, что Украине вряд ли стоит рассчитывать на поддержку США в инвестиционном плане.

"Ее не было и не будет, — говорит он. – Разговоры о том, что вместо китайских инвесторов в украинские проекты зайдут западные, в том числе американские, пока — лишь разговоры. Реалии же таковы, что никакие американские инвестиции в наши объекты не придут, чтобы компенсировать отказ от китайских инвестицией".

Что касается ситуации вокруг "Моторо Сичи", то пока всё идет в сторону арбитражей, отмечает Владимир Воля.

"Китайская сторона согласится с тем, что скажет арбитражный суд. И, скорее всего, Украина будет выплачивать компенсации инвесторам. Официальная реакция со стороны руководства Китая уже есть. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай требует от Украины защиты законных интересов китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич". Он также напомнил, что более 50% акций предприятия принадлежит китайским компаниям. А я напомню, что китайские акционеры "Мотор Сич" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Так что впереди – судебные разбирательства и очередные удары по нашему бюджету и имиджу", — прогнозирует эксперт УИП.

При этом он акцентирует, что специфика китайской политики реагирования выглядит таким образом, что КНР стараются не вмешиваться в те вопросы, которые не затрагивают комплекс двухсторонних отношений Китая с другими государствами.

"Пока что КНР делает умеренные дипломатические заявления, не вмешиваясь в саму суть проблемы. И всё же видно, что Китай обеспокоен ситуацией. И рассчитывает, что она будет разрешена справедливо. Думаю, ожидать осложнения двухсторонних отношений не стоит. Но история с предприятием "Мотор Сич" однозначно наносит ущерб имиджу Украины как территории для справедливого и защищенного инвестирования", — резюмирует Владимир Воля.

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ положительно оценивает идею властей о национализации предприятия "Мотор Сич".



"Этот шаг согласуется с общей концепцией, которую высказала ранее в Офисе президента. А именно — что надо создавать национальную авиакомпанию. Мы видим появление системной государственной политики, — считает Алексей Кущ. — Отдать же "Мотор Сич" китайцем означало бы утрату технологий, экспорт знаний. Представители КНР просто бы использовали ресурсы предприятия для создания у себя тех же авиационных двигателей по украинским технологиям. Допустить этого нельзя. Как и допустить закрытие предприятия. Единственно верное решение – национализировать, создавать нациоальную авиакомпанию".

По мнению эксперта, это знаменует переход к кластерному подходу развития отрасли.

"Если государство готово вкладывать деньги в создание национальных региональных аэропортов, логично создавать национального авиаперевозчика, поддерживая при этом национального производителя. В итоге получаем межсекторальный кластер — для грузовых и пассажирских перевозок", — подчеркивает Алексей Кущ.

Он акцентирует, что на "Мотор Сич" есть уникальная база для производства беспилотников, возможности для создания украинских вертолетов – как гражданских, так и военных.

"Что касается ситуации с китайскими инвесторами – важно найти механизмы компенсации их потерь. Решать вопрос следует на высшем политическом уровне. Нужно вести прямой разговор. Китай – это восток, а там любят определенный церемониал. Если же Украина попытается спустить ситуацию в сторону формальных решений, это будет неправильно. Официальным Киеву и Пекину нужно объясниться. И чем раньше и открытие будет этот разговор – тем лучше будет для всех", — считает Алексей Кущ.

Напомним, н а заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации "Мотор Сичи", а о ее возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.

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