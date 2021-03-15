Миллиарды за "Мотор Сич": куда заведет Украину решение о национализации предприятия

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Ольга Чародий
Куда заведет Украину решение о национализации предприятия
"Мотор Сич"? Насколько жестким может быть ответ Китая и насколько мощной –
поддержка США, которые, собственно, настояли на отказе от китайских инвестиций?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт Украинского института политики (УИП), магистр
государственного управления Владимир Воля считает, что Украине вряд ли стоит
рассчитывать на поддержку США в инвестиционном плане.
Что касается ситуации вокруг "Моторо Сичи", то пока всё идет
в сторону арбитражей, отмечает Владимир Воля.
При этом он акцентирует, что специфика китайской политики
реагирования выглядит таким образом, что КНР стараются не вмешиваться в те
вопросы, которые не затрагивают комплекс двухсторонних отношений Китая с
другими государствами.
Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ положительно
оценивает идею властей о национализации предприятия "Мотор Сич".
"Этот шаг согласуется с общей концепцией, которую высказала
ранее в Офисе президента. А именно — что надо создавать национальную
авиакомпанию. Мы видим появление системной государственной политики, — считает
Алексей Кущ. — Отдать же "Мотор Сич" китайцем означало бы утрату технологий,
экспорт знаний. Представители КНР просто бы использовали ресурсы предприятия
для создания у себя тех же авиационных двигателей по украинским технологиям.
Допустить этого нельзя. Как и допустить закрытие предприятия. Единственно
верное решение – национализировать, создавать нациоальную авиакомпанию".
По мнению эксперта, это знаменует переход к кластерному
подходу развития отрасли.
"Если государство готово вкладывать деньги в создание
национальных региональных аэропортов, логично создавать национального
авиаперевозчика, поддерживая при этом национального производителя. В итоге
получаем межсекторальный кластер — для грузовых и пассажирских перевозок", —
подчеркивает Алексей Кущ.
Он акцентирует, что на "Мотор Сич" есть уникальная база для
производства беспилотников, возможности для создания украинских вертолетов –
как гражданских, так и военных.
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