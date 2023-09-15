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Строительство газового хаба в Турции на паузе: о чем не договорились Путин и Эрдоган

По информации Reuters, строительство газового хаба в Турции отложилось из-за разногласий с Россией

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Планы Москвы создать газовый хаб в Турции не будут осуществлены вовремя. Это связано с задержками из-за разногласий по поводу того, кто должен за него отвечать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Строительство газового хаба в Турции на паузе: о чем не договорились Путин и Эрдоган

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Российский президент Владимир Путин начал активно продвигать идею создания газового хаба в Турции ровно год назад, вскоре после того, как взрывы повредили газопровод "Северный поток". Это был основной прямой путь, который соединял Россию с Германией по дну Балтийского моря.


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Журналисты выяснили, что реализация проекта газового хаба была на время заморожена из-за споров между Россией и Турцией по поводу контроля над хабом.

"Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом", — сообщил источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к контролируемому Кремлем газовому гиганту "Газпром", согласился с тем, что Москва и Анкара не сумели прийти к общему мнению относительно того, кто же будет в конечном итоге управлять новосозданной структурой.

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Источник: https://www.reuters.com/article/russia-turkey-gas-idAFL8N3A44NK
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