Строительство газового хаба в Турции на паузе: о чем не договорились Путин и Эрдоган

Планы Москвы создать газовый хаб в Турции не будут осуществлены вовремя. Это связано с задержками из-за разногласий по поводу того, кто должен за него отвечать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Российский президент Владимир Путин начал активно продвигать идею создания газового хаба в Турции ровно год назад, вскоре после того, как взрывы повредили газопровод "Северный поток". Это был основной прямой путь, который соединял Россию с Германией по дну Балтийского моря.

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Журналисты выяснили, что реализация проекта газового хаба была на время заморожена из-за споров между Россией и Турцией по поводу контроля над хабом.

"Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом", — сообщил источник на условиях анонимности.

Другой источник, близкий к контролируемому Кремлем газовому гиганту "Газпром", согласился с тем, что Москва и Анкара не сумели прийти к общему мнению относительно того, кто же будет в конечном итоге управлять новосозданной структурой.

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