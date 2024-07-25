Стрельцу всего 18 лет: Клименко сообщил детали задержания подозреваемого в убийстве Фарион

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Ткачик Олеся
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Днепре был задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.
Убийца Фарион
По его словам, правоохранители проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса.
Кроме того, министр раскрыл некоторые детали по личности самого стрелка. Оказалось, что в Фарион стрелял житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.
Он пообещал предоставить больше информации впоследствии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб, сообщил президент.
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Олекса
сегодня, 14:55
Призначили.
Ігор
сегодня, 14:55
Затримання справжніх героїв-борців за те, щоб ще не вмерла нація і Україна, вимагає справжнього професіоналізму і кропіткої роботи узурпаторів- катів нквс і гестапо. Навіть якщо їм всього 18 років. Слава борцям за могутню розвинуту Україну!