Стрельцу всего 18 лет: Клименко сообщил детали задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Днепре был задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Убийца Фарион

"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языкознание. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины", – отметил Клименко.

По его словам, правоохранители проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса.

"В конце подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду. Идентификация злоумышленника и его задержание – кропотливый процесс, требовавший наивысшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не совершить никакой ошибки. Спасибо всей команде!" – сообщил Клименко.

Кроме того, министр раскрыл некоторые детали по личности самого стрелка. Оказалось, что в Фарион стрелял житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

"Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок — только исполнитель", — сообщил Клименко.

Он пообещал предоставить больше информации впоследствии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб, сообщил президент.



