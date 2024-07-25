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Стрельцу всего 18 лет: Клименко сообщил детали задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали в Днепре

сегодня, 15:29
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Ткачик Олеся

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Днепре был задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Стрельцу всего 18 лет: Клименко сообщил детали задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Убийца Фарион

"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языкознание. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины", – отметил Клименко.

По его словам, правоохранители проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 га леса.

"В конце подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду. Идентификация злоумышленника и его задержание – кропотливый процесс, требовавший наивысшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не совершить никакой ошибки. Спасибо всей команде!" – сообщил Клименко.

Кроме того, министр раскрыл некоторые детали по личности самого стрелка. Оказалось, что в Фарион стрелял житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

"Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок — только исполнитель", — сообщил Клименко.

Он пообещал предоставить больше информации впоследствии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский сообщил о том, что в Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион. По его словам, операция по задержанию подозреваемого была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб, сообщил президент.




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Обсуждения

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Олекса

сегодня, 14:55

Призначили.

Ігор

сегодня, 14:55

Затримання справжніх героїв-борців за те, щоб ще не вмерла нація і Україна, вимагає справжнього професіоналізму і кропіткої роботи узурпаторів- катів нквс і гестапо. Навіть якщо їм всього 18 років. Слава борцям за могутню розвинуту Україну!


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