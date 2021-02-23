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Стрельба в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Сейчас задержанный находится в Харьковском районном управлении полиции № 3, где с ним проводятся следственные действия

сегодня, 00:43
Автор:

Ольга Чародий

Полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Стрельба в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого. Фото - Национальная полиция

Нападавшим оказался 50-летний мужчина, которого правоохранители обнаружили уже за пределами города. Для задержания подозреваемого по городу вводилась в действие полицейская операция "Сирена".

Сейчас задержанный находится в Харьковском районном управлении полиции № 3, где с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Отметим, жертвой убийства на ул. Отакара Яроша в Харькове стал известный ювелир Александр Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера". Об этом сообщают харьковские паблики. По другим данным, жертва пала от рук самого Чепурных.

 Напомним, в Харькове на пороге супермаркета застрелили человека. Событие произошло на улице Отакара Яроша, возле ЖК Ультра.

Как ранее сообщали ночью 28 ноября 2020 года застрелили популярного американского рэпера Лил Яса, настоящее имя которого Александр Марк Антонио. Это случилось, когда исполнитель возвращался домой после записи новой песни.  Работники медицинского центра Valley Care сообщили в полицию о прибытии человека со множественными огнестрельными ранениями. Рэпер умер, когда его привезли в центр Eden для дальнейшего лечения.  Сотрудники полиции рассказали, что нашли место преступления недалеко от станции Bart. Но подозреваемых в убийстве у них пока нет.  Стоит отметить, что накануне вечером Лил был в студии звукозаписи, где как раз закончил работать над новым треком. Лейбл Лил Яса Highway 420 Productions разместил в Instagram-аккаунте трибьют-пост, который был посвящен знаменитости. 



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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/policzejski-operativno-zatrimali-zlovmisnika-za-skojennya-vbivstva-v-shevchenkivskomu-rajoni-xarkova/?fbclid=IwAR35uQmgTqcndMYX9XdYQFbscDvNZEQkPrgL47nTA0mrOedUma5R36xieT4
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