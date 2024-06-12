Страны начали массово отказываться ехать на Саммит мира: какая причина

15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира по войне в Украине. Украина разослала приглашение для участия 160 странам, из которых предварительно согласились 107 государств и международных организаций. Однако оказалось, что эта цифра резко снизилась за несколько дней до начала Саммита мира.



Некоторые страны отменили свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Фото из открытых источников

В начале июня в Офисе президента сообщили, что 107 стран и международных организаций примут участие в Саммите мира. Однако Владимир Зеленский, выступая на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, заявил, что Россия и Китай давят на другие страны, чтобы те отказались ехать на Саммит мира.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия прилагает усилия, чтобы страны Азии, Африки и Латинской Америки не приехали на мирный саммит. По его словам, Кремль рассылает письма, делает публичные заявления и закрытые встречи, чтобы страны не участвовали в Саммите мира. Кроме того, Кулеба отметил, что Россия также пытается отказать те страны, которые уже согласились на участие.

Как сообщили европейские дипломаты "Радио Свобода" на Саммите мира зарегистрировались 93 страны. Тем не менее, это количество за несколько дней до начала снизилось до 78. Таким образом, страны, вероятно, из-за давления России и ее союзников начали игнорировать Саммит мира.

Дипломаты не указали, какие именно страны решили отменить свою заявку на участие в Саммите мира в Швейцарии. Однако один из чиновников говорит, что еще есть время и количество стран может увеличиться до 80, тогда как другой считает, что за несколько дней до Саммита мира еще больше стран может отказаться ехать на мирный саммит в Швейцарию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии объяснили, почему не было отправлено приглашение на Саммит мира в Россию.

Также "Комментарии" писали о неожиданном решении, которое приняла Швейцария перед Саммитом мира.