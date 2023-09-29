Страна НАТО перебрасывает к границе с Украиной ПВО: подробности

Румыния перебрасывает средства ПВО ближе к поселкам, расположенным через реку от Украины, а также увеличивает количество военных наблюдательных пунктов и патрулей в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом "Reuters" рассказали два высокопоставленных источника в оборонных ведомствах. По их словам, падение обломков дронов в Румынии подчеркивают опасность недопонимания или даже худшего развития событий между Россией и НАТО.

Румыния. Фото из открытых источников

В поселке Плауру, расположенном в нескольких сотнях метров от украинского Измаила, уже построили два бомбоубежища. Жителей близлежащих районов оповещают об атаках дронов на Украину по телефонам. При этом мэр коммуны Сеаталчиой Тудор Чернега говорит, что плохой прием мобильной связи влияет на их эффективность.

Источники издания в оборонном ведомстве заявили, что им не известно ни одного случая, когда "полностью исправные" российские беспилотники попадали в воздушное пространство Румынии. По их словам, три известных случая "не были связаны со взрывчаткой".

Сообщалось, что на территории страны неоднократно падали российские беспилотники, однако румынские власти долгое время отрицали это. В начале сентября они признали, что обнаружили обломки дрона в районе Плауру.

Недавно Минобороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре истребителя F-16 прибыли на авиабазу Борча, расположенную в 150 км к югу от Измаила.

Кроме того, страна расширила бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной до 30 км внутри Румынии и до высоты 4 000 м.

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