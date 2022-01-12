Столтенберг рассказал о главной теме дискуссии на переговорах НАТО и России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал встречу Совета НАТО-Россия очень важной. При этом он признал, что вокруг темы о возможном членстве Украины в Альянсе разразилась серьезная дискуссия. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам заседания.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО подчеркнул, дискуссия была очень непростой и те разногласия, которые возникли будет очень непросто преодолеть, чтобы найти компромисс.

Несмотря на то, что по итогам встречи прийти к какому-то компромиссному решению не удалось – Столтенберг считает, что диалог оказался очень важным для обеих сторон. В центре дискуссии оказалась Украина. При этом генсек отметил, что пока что неизвестно, как разные взгляды удастся преодолеть.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле дали понять, что не считают нужным продолжать встречи в Нормандском формате и обсуждать пути урегулирования конфликта на востоке Украины, пока Украина не выполнит свою часть взятых на себя обязательств. Реакция Москвы, которую озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, появилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил вновь собраться лидерам Нормандского формата. Песков заявил, что, пока Украина не продвинется на пути к выполнению своих обязательств Россия отказывается участвовать в обсуждениях.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия, как транзитная страна, продолжает блокировать поставки угля из Казахстана в Украину. Именно поэтому этот отопительный сезон Украине предстоит пройти без угля из Казахстана.





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