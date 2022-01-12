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Россия продолжает стоять на своем: этой зимой Украина не увидит уголь из Казахстана

В России заявляют, что к блокировании поставок угля они не имеют никакого отношения

сегодня, 13:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина законтрактовала 660 тысяч тонн угля из Казахстана на этот отопительный сезон. Вот только получить уголь Киев не может. Причина – Россия, как транзитная страна заблокировала поставки. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистом "УНИАН" рассказал глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности Леонид Униговский.

Россия продолжает стоять на своем: этой зимой Украина не увидит уголь из Казахстана

Уголь. Фото: УНИАН

Эксперт отметил, сама Россия отказывается признавать, что Украина не получает уголь именно по вине Москвы.

Леонид Униговский спрогнозировал, что о казахстанском угле уже можно забыть и во время этого отопительного сезона на него не стоит рассчитывать. Россия не готова даже признать, что блокирует поставки. В Казахстане объяснения сводятся к тому, что правительство ушло в отставку и есть некоторые сложные вопросы. К тому же, из-за повышенного спроса на уголь во всем мире возникли определенные сложности с выполнением во время заказа. В России также используют подобное объяснение, заявляя, что из-за повышенного спроса на уголь, время доставки товаров из Казахстана увеличилось.

По мнению эксперта, доля энергополитики в этом, конечно же, есть. И при желании Россия могла бы найти пути, как оперативно доставить уголь в Украину, но на это рассчитывать не стоит. Леонид Униговский считает, что этой зимой уголь из Казахстан Киев не получит.

Что касается политического кризиса в Казахстане, то Леонид Униговский уверен, что он не повлияет на стоимость нефти и других энергоносителей.

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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/etoy-zimoy-ukraina-ne-uvidit-ugol-iz-kazahstana-prognoz-novosti-segodnya-11668594.html
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