Стоит ли ожидать дальнейшего роста цен: что прогнозируют в НБУ

По информации Госстата, в августе 2024 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении (г/г) набрала обороты до 7,5% с 5,4% в июле. Цены продолжат расти в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Цены на продукты. Фото из открытых источников

Аналитики в обзоре отмечают, что фактические темпы роста цен были незначительно выше траектории прогноза НБУ за июль. В то же время, фундаментальное инфляционное давление выросло намного больше, чем прогнозировалось ранее. Так, показатель базовой инфляции в августе вырос до 6,5% с 5,7% в июле.

По данным НБУ, ускорение роста потребительских цен прежде всего объясняется эффектами худших урожаев нынешнего года и влиянием более высоких затрат бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда. На ценовое давление оказало влияние ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Как отметили в НБУ, рост цен на сырые продукты питания возобновился – до 3,7% р/с. Кроме того, рост административно регулируемых цен незначительно ускорился — до 13,7% г/г.

Рост цен на горючее стремительно замедлился – до 10,1% г/г. Такая динамика отражала достаточность запасов горючего и более низкие, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Рост цен на обработанные продовольственные товары ускорился до 7,4% г/г. Цены на непродовольственные товары ускорили рост (на 1,9% г/г), прежде всего под влиянием курсового фактора. В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее.

Услуги также дорожали несколько быстрее – на 10,5% г/г под давлением затрат бизнеса на оплату труда и энергию, говорится в сообщении.

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