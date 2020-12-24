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Степанов рассказал о планах властей об отмене и переносе январского локдауна

Надежды не осталось

сегодня, 22:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

На то, что тотальный карантин в январе перенесут или отменят, не осталось надежды. По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, уже совсем скоро, во время рождественских каникул, ведомство прогнозирует возрастание количества больных коронавирусной болезнью. А это означает, что переносить или отменять локдаун с 8 по 24 января не будут. 

Степанов рассказал о планах властей об отмене и переносе январского локдауна

Кроме того, глава МОЗа подчеркнул, что уже с конца следующего месяца в Украине начнется эпидемия гриппа, а в последний месяц зимнего сезона нужно зайти с минимальным числом заболевших, что является очень важным фактором.

"Поэтому ни о каком переносе жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать", — добавил Максим Степанов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал совет Слуге народа Юрию Камельчуку, отличившемуся диссидентскими взглядами на эпидемию коронавируса в Украине и называющему Covid-19 "выдумкой". По словам министра, он не будет переубеждать народного избранника на словах, а предложит отдежурить в  отделении интенсивной терапии и реанимации любой больницы, которая принимает пациентов, больных Covid-19.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Минздрав инициировал усиление ответственности за нападение на медработников. Предполагается, что бригады экстренной медицинской помощи в Украине начнут сопровождать представители полиции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, после коррективы законодательства Украины в сфере медицинского обслуживания, а также согласований с экспертами, в Совет для рассмотрения уже внесли соответствующий законопроект.



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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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