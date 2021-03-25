Степанов прокомментировал смерть военной после вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что смерть военной в Одесской области, которая была вакцинирована от коронавируса, не связана с прививкой. Об этом Степанов рассказал в интервью Радио Свобода.

Максим Степанов (фото из открытых источников)

"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca – поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейское медицинское агентство, ВОЗ – и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких-то заболеваний сердечно-сосудистых", — сказал Степанов.

Как уверяет министр, "чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать".

" Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание – это же никак не связано", — добавил он.

Напомним, стали известны новые подробности гибели военнослужащей из Одесской области, вакцинированной против коронавируса. Представители украинского Минздрава обнародовали реальную причину смерти. Как стало известно после судебной медэкспертизы, женщина погибла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Помимо этого военнослужащая страдала на атеросклеротический кардиосклероз, что также могло повлиять на самочувствие и последующий летальный исход.

"Комментарии" уже сообщали, что старший солдат Инна Н. погибла во вторник, 23 марта, упав на улице замертво. За несколько дней до этого военную вакцинировали против коронавируса. Инцидент произошел в смт Черноморское Одесской области. Военнослужащая собиралась отправиться в зону проведения Операции Объединенных Сил, поэтому и получила необходимый препарат после коронавируса. Вместе с ней свою дозу вакцины из одного флакона получили еще девять ее сослуживцев. Все они чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на здоровье не поступало.



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