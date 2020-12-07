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Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Прирост заболеваемости резко снизился

сегодня, 08:22
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 7 декабря в Украине зафиксирован 8 641 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 390 детей и 284 медицинских работников. 

Статистика COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1 526, Днепропетровской — 960, Одесской — 662, Киевской  — 635 и Сумской областях — 477.

За прошлые сутки выздоровело 5 123 человека, были госпитализированы 1 037 пациентов и зафиксировано 145 случаев смерти от последствий коронавирусной инфекции.  За сутки было проведено 33 502 теста на выявление COVID-19.  

За все время пандемии в Украине заболело 821 947 человек, выздоровели 423 704 человека, зафиксировано 13 733 летальных случаев. Всего в Украине провели 4 807 961 тест на выявление коронавирусной инфекции. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в январе украинцев ждет жесткий карантин. Кабинет Министров Украины решил, что в начале следующего года в стране будет введен жесткий карантин. Цель такого решения — остановить распространение коронавирусной инфекции, пик которой припадет как раз на этот месяц.

Также доктор Тарас Жиравецкий рассказал, что Украину ждет пик коронавирусной эпидемии в конце января – начале февраля, после этого – темпы заболеваемости постепенно пойдут на спад. Так, врач заявил, что в данный момент украинцы проходят вторую волну коронавируса.  Сейчас же, отмечает эксперт, наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. Но к середине лета, по прогнозам врача, можно ожидать спуска.













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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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