Стармер собирается на переговоры к Байдену в США: что может решиться по войне в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе совершит визит в США, где встретится с президентом Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Стармер и Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что переговоры будут касаться, в частности, войны России против Украины.

Встреча двух лидеров состоится в пятницу, 13 сентября. Это произойдет на фоне того, что Байден пытается активнее действовать на международной арене в последние месяцы своего президентства.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что второй визит британского премьера в Белый дом после его вступления в должность будет сосредоточен на поддержке Украины, войне в Газе, угрозах коммерческому судоходству в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и на совместной обеспокоенности ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта. Об этом сообщает "The Times".

Авторы материала отмечают, более месяца назад правительство Великобритании обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответ, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США, сообщил источник "The Times".

Еще один собеседник в правительстве подтвердил, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются, а третий собеседник охарактеризовал это как "рутинный процесс" в США.

В Британии считают, что Соединенные Штаты, вероятно, выжидают, чтобы оценить последствия украинской операции в Курской области, прежде чем принять решение. Между тем, неназванный представитель оборонного комитета Верховной Рады сообщил The Times, что ограничения со стороны Запада заставили Украину начать операцию на российской территории.



