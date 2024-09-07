logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стармер собирается на переговоры к Байдену в США: что может решиться по войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стармер собирается на переговоры к Байдену в США: что может решиться по войне в Украине

Байден пытается активнее действовать на международной арене в последние месяцы своего президентства

сегодня, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе совершит визит в США, где встретится с президентом Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press". 

Стармер собирается на переговоры к Байдену в США: что может решиться по войне в Украине

Стармер и Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что переговоры будут касаться, в частности, войны России против Украины.

Встреча двух лидеров состоится в пятницу, 13 сентября. Это произойдет на фоне того, что Байден пытается активнее действовать на международной арене в последние месяцы своего президентства.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что второй визит британского премьера в Белый дом после его вступления в должность будет сосредоточен на поддержке Украины, войне в Газе, угрозах коммерческому судоходству в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и на совместной обеспокоенности ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта. Об этом сообщает "The Times".

Авторы материала отмечают, более месяца назад правительство Великобритании обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответ, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США, сообщил источник "The Times".

Еще один собеседник в правительстве подтвердил, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются, а третий собеседник охарактеризовал это как "рутинный процесс" в США.

В Британии считают, что Соединенные Штаты, вероятно, выжидают, чтобы оценить последствия украинской операции в Курской области, прежде чем принять решение. Между тем, неназванный представитель оборонного комитета Верховной Рады сообщил The Times, что ограничения со стороны Запада заставили Украину начать операцию на российской территории.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости