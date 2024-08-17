У Британии связаны руки: The Times узнал, кто блокирует удары Украиной Storm Shadow по РФ

США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times".

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, более месяца назад правительство Великобритании обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответ, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США, сообщил источник "The Times".

Еще один собеседник в правительстве подтвердил, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются, а третий собеседник охарактеризовал это как "рутинный процесс" в США.

В Британии считают, что Соединенные Штаты, вероятно, выжидают, чтобы оценить последствия украинской операции в Курской области, прежде чем принять решение. Между тем, неназванный представитель оборонного комитета Верховной Рады сообщил The Times, что ограничения со стороны Запада заставили Украину начать операцию на российской территории.

Глава украинского государства Владимир Зеленский неоднократно обращался за разрешением на использование американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow для ударов по целям в глубине России, однако каждый раз получал отказ, отмечается в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — российско-украинская война продолжается, а с ней и продолжаются фактически мольбы Киева к основным партнерам – позволить бить западным оружием по РФ. Однако в Вашингтоне, Берлине в очередной раз заявили, что об этом не может быть и речи. К тому же неприятно удивила позиция уже нового британского правительства, где также против того, чтобы ВСУ могли бить ракетами Storm Shadow по территории РФ. Что на самом деле происходит? Чем можно объяснить позицию наших западных партнеров, которые должны понимать, что только защищаясь, Украине войну не выиграть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



