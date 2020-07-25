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Старинный монастырь в центре Киева пришлось закрыть

Свято-Феодосиевский мужской монастырь закрыл врата перед верующими из-за проникновения коронавируса в стены обители

сегодня, 18:05
Автор:

Павел Зинченко
Старинный монастырь в центре Киева пришлось закрыть

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь, расположенный в центре Киева, был закрыт на карантин после того, как коронавирус был подтвержден у нескольких обитателей монастыря. Точное количество больных неизвестно. Об этом сообщается УНИАН со ссылкой на страницу монастыря в Facebook.

"Согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь будет закрыт для посещения. Просим о молитве за выздоровление больных и преодоления губительного поветрия", - говорится в сообщении. По состоянию на сегодняшний день монастырская братия составляет восемь человек.

Свято-Феодосиевский монастырь принадлежит Православной церкви Украины (ПЦУ), он расположен на столичном Печерске, через дорогу от Киево-Печерской лавры, которая принадлежит УПЦ Московского патриархата. Она также стала местом вспышки пандемии, но уже открыла свои ворота перед посетителями в конце мая.

В свое время представители духовенства в Киево-Печерской лавре фактически призвали прихожан нарушать ограничения, введенные государством на время карантина из-за угрозы распространения коронавируса. В конце концов УПЦ МП приняла решение на время карантина проводить богослужения в лавре в закрытом режиме.

Как сообщало издание "Комментарии", за сутки в Украине подтвердились 1106 случаев заражения.


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