Станет ли 15 апреля самым теплым днем в Украине: прогноз синоптика

В последний рабочий день недели в подавляющем большинстве регионов нашей страны максимальная дневная температура воздуха должна щедро плюсовать -+ 14 +18 градусов, в некоторых местах воздух прогреется до +18 +22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля (фото из открытых источников)

Такой прогноз на пятницу, 15 апреля, прогнозирует известный отечественный синоптик Наталья Диденко. Она обнародовала его на своей странице в социальных сетях.

"15 апреля в Украине обещает быть самым красивым и теплым в ближайшей перспективе. Будет много солнца, мало порывистого ветра (небольшой, максимум умеренный), прекрасное ласковое тепло", — утверждает Наталья Диденко.

По прогнозу синоптикини, завтра в подавляющем большинстве регионов нашей страны максимальная дневная температура воздуха будет составлять +14 +18 градусов, в некоторых местах +18 +22 градуса.

"Правда, ночь еще предполагается холодной, 0 +5 градусов, на почве даже вероятные заморозки 0 -4 градуса", — отмечает Диденко.

Предсказательница погоды сообщает, что атмосферное давление подрастет, но 15 апреля в наших регионах будет преобладать сухая и солнечная погода, только небольшой дождь пройдет в Западном регионе.

Что касается ветра, то он будет уходить с юго-запада, и будет небольшой или умеренный.

Также синоптик поделилась собственным прогнозом для жителей столицы. Как она утверждает, в последний рабочий день в Киев должна прийти ласковая, апрельская погода.

"Солнечно, без этого надоедливого порывистого ветра и + 18 градусов", — подытожила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Холод отступает: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине. Погодные условия в нашей стране снова меняются – холодная погода покидает украинские регионы. Уже на второй рабочий день недели, 5 апреля, в дневное время на подавляющем большинстве территорий столбик термометра максимально поднимется до + 12 градусов.

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