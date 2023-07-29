Стало ясно, зачем Путин усиливает сотрудничество с африканскими странами: ответ ISW

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, агрессор пытается представить себя более привлекательным союзником, чем "коллективный Запад", для этого РФ активно усиливает сотрудничество с африканскими странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Саммит Россия-Африка. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Кремль пытается представить себя рассматривающим мирный план, чтобы под видом заинтересованности в урегулировании путем переговоров, всячески замедлять западную помощь Украине.

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Как говорится в материале, уже очевидно, что Кремль не продемонстрировал никакого намерения существенно участвовать в любом мирном процессе.

Аналитики отмечают, что африканские страны не полностью поддерживают позицию страны-агрессора России о прекращении зерновой сделки, но надеются сохранить экономические и безопасностные обязательства, предоставленные Путиным, поскольку их вероятная основная цель — смягчить экономические последствия войны в Украине, повлиявшие на их экономики.

На саммите Россия-Африка, который прошел 27−28 июля 2023 года в российском Санкт-Петербурге, лидеры африканских стран, в частности президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Сенегала Маки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также глава Комиссии Африканского Союза Мусса Факи Махамат призвали российского диктатора Владимира Путина рассмотреть возможность урегулирования войны в Украине путем переговоров.

Одной из основных тем, которую в ходе мероприятия поднимали представители африканского континента, был вопрос поставок зерна.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита "Россия-Африка" заявил о том, что обещаний Путина о бесплатном зерне недостаточно. Африка требует прекращения российско-украинской войны.

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