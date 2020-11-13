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Стало известно, во сколько Зеленскому обходится лечение в "Феофании"

По словам главного врача, Зеленский лечится на равных правах с другими пациентами

сегодня, 18:39
Автор:

Елизавета Черных

Как известно, коронавирусная инфекция не обошла стороной и президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас глава страны находится на лечении в больнице "Феофания" вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. 

Стало известно, во сколько Зеленскому обходится лечение в "Феофании"

ФОТО: Из открытых источников

Во сколько же обходится лечение президента от коронавируса в медицинском учреждении? Об этом сообщает информационного агенство "Интерфакс". 

По словам главного врача "Феофании" Игоря Семенива, Владимир Зеленский проходит лечении абсолютно на равных условиях с другими пациентами, а сумма содержания президента такая же, как и для всех — 7-8 тысяч гривен в день. Доктор также подчеркивает, что эта сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые назначаются врачами. 

"Не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", — отметил Игорь Семенив. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о фото, которое гуляет по сети, где Зеленский в обнимку с врачами без масок. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/703061.html
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