Стало известно, во сколько Зеленскому обходится лечение в "Феофании"

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Елизавета Черных
Как известно, коронавирусная инфекция не обошла стороной и президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас глава страны находится на лечении в больнице "Феофания" вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
ФОТО: Из открытых источников
Во сколько же обходится лечение президента от коронавируса в медицинском учреждении? Об этом сообщает информационного агенство "Интерфакс".
По словам главного врача "Феофании" Игоря Семенива, Владимир Зеленский проходит лечении абсолютно на равных условиях с другими пациентами, а сумма содержания президента такая же, как и для всех — 7-8 тысяч гривен в день. Доктор также подчеркивает, что эта сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые назначаются врачами.
Ранее "Комментарии" рассказывали о фото, которое гуляет по сети, где Зеленский в обнимку с врачами без масок.
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