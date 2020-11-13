Стало известно, во сколько Зеленскому обходится лечение в "Феофании"

Как известно, коронавирусная инфекция не обошла стороной и президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас глава страны находится на лечении в больнице "Феофания" вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

ФОТО: Из открытых источников

Во сколько же обходится лечение президента от коронавируса в медицинском учреждении? Об этом сообщает информационного агенство "Интерфакс".

По словам главного врача "Феофании" Игоря Семенива, Владимир Зеленский проходит лечении абсолютно на равных условиях с другими пациентами, а сумма содержания президента такая же, как и для всех — 7-8 тысяч гривен в день. Доктор также подчеркивает, что эта сумма может меняться в зависимости от препаратов и процедур, которые назначаются врачами.

"Не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета. Он находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", — отметил Игорь Семенив.

Ранее "Комментарии" рассказывали о фото, которое гуляет по сети, где Зеленский в обнимку с врачами без масок.

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