Стало известно во сколько раз Украина увеличит производство оружия в 2024 году

Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса Украины в 2024 году планируется увеличить в шесть раз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Оружие Украины. Фото из открытых источников

"Производственные мощности украинского ОПК оборонно-промышленного комплекса в 2023 году выросли втрое. Амбициозная цель на текущий год — рост в шесть раз", — заявил глава правительства.

Как отметил премьер, в 2023 году привлечено 42,6 млрд долларов внешнего финансирования, из них 27% — это грантовые средства. "Потребности на этот год — более 37 млрд долларов. Рассчитываем на помощь партнеров", — добавил он.

По его словам, Украина повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые. Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году.

"Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн — на закупку, производство и ремонт вооружений", — сказал Денис Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли ракетный террор со стороны РФ ускорить помощь Украине: о чем говорит реакция союзников.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью изданию The Economist. Среди прочего, подчеркнул необходимость мобилизации, причем, не только в Украине (и не только в ракурсе пополнения ВСУ), но и в мире – для общего отпора российской агрессии. Он также назвал Путина "животным", которое чувствует слабость и страх. Исходя из этого, подчеркнул Зеленский, ЕС и НАТО не должны проявлять эту саму слабость, если они не хотят быть съеденными. Как оцениваете сделанные украинским президентом заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



