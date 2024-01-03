Стало известно во сколько раз Украина увеличит производство оружия в 2024 году

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Кравцев Сергей
Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса Украины в 2024 году планируется увеличить в шесть раз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Оружие Украины. Фото из открытых источников
Как отметил премьер, в 2023 году привлечено 42,6 млрд долларов внешнего финансирования, из них 27% — это грантовые средства. "Потребности на этот год — более 37 млрд долларов. Рассчитываем на помощь партнеров", — добавил он.
По его словам, Украина повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые. Более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году.
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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью изданию The Economist. Среди прочего, подчеркнул необходимость мобилизации, причем, не только в Украине (и не только в ракурсе пополнения ВСУ), но и в мире – для общего отпора российской агрессии. Он также назвал Путина "животным", которое чувствует слабость и страх. Исходя из этого, подчеркнул Зеленский, ЕС и НАТО не должны проявлять эту саму слабость, если они не хотят быть съеденными. Как оцениваете сделанные украинским президентом заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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