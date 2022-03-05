Стало известно, сколько украинцев вступили в терроборону за 10 дней войны

Заместитель главы оборонного министерства Анна Маляр обнародовала данные, что 100 тысяч жителей нашей страны вступили в структуры территориальной обороны с начала агрессии России на украинскую территорию. Об этом чиновница сказала во время эфира информационного телемарафона, пишет УНИАН.

В терроборону записались тысячи украинцев (фото из открытых источников)

По словам Анны Маляр, за эти 10 дней войны в подразделения теробороны пришли почти 100 тысяч украинцев. Записаться туда несложно. В оборонном министерстве работает сайт: https://sprotyv.in.ua/.

По этому адресу можно получить все контакты, здесь работает горячая линия, добровольцам предоставят консультации, что нужно выполнять и куда обратиться со своими вопросами.

Как отметила заместитель министра, после окончания агрессии территориальная оборона не будет расформирована, а останется составляющей системы обороны Украины.

Как подытожила Маляр, победа – это очень хорошо, но РФ останется там, где она сейчас остается. По этой причине врага у нас будет столько, сколько будут наши северные соседи неподалеку от нас. Украинцы должны всегда быть готовы к сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении предусматривает возможности этой системы, когда каждый житель собственной общины будет иметь возможность защитить ее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП призывают терроборону немедленно разгрузить дороги на Западе. Представитель Офиса президента Алексей Арестович обратился к защитникам самообороны с просьбой разгрузить автострады, чтобы беспрепятственно могли двигаться колонны транспорта, везущие международные гуманитарные грузы. Видеоролик со своим обращением он разместил на своей странице в социальных сетях.

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