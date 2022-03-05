logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стало известно, сколько украинцев вступили в терроборону за 10 дней войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько украинцев вступили в терроборону за 10 дней войны

Анна Маляр сообщила, что после завершения войны терроборона не будет расформирована

5 марта 2022, 22:35 comments1270
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Заместитель главы оборонного министерства Анна Маляр обнародовала данные, что 100 тысяч жителей нашей страны вступили в структуры территориальной обороны с начала агрессии России на украинскую территорию. Об этом чиновница сказала во время эфира информационного телемарафона, пишет УНИАН.

Стало известно, сколько украинцев вступили в терроборону за 10 дней войны

В терроборону записались тысячи украинцев (фото из открытых источников)

По словам Анны Маляр, за эти 10 дней войны в подразделения теробороны пришли почти 100 тысяч  украинцев. Записаться туда несложно. В оборонном министерстве работает сайт: https://sprotyv.in.ua/.

По этому адресу можно получить все контакты, здесь работает горячая линия, добровольцам предоставят консультации, что нужно выполнять и куда обратиться со своими вопросами.

Как отметила заместитель министра, после окончания агрессии территориальная оборона не будет расформирована, а останется составляющей системы обороны Украины.

Как подытожила Маляр, победа – это очень хорошо, но РФ останется там, где она сейчас остается. По этой причине врага у нас будет столько, сколько будут наши северные соседи неподалеку от нас. Украинцы должны всегда быть готовы к сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении предусматривает возможности этой системы, когда каждый житель собственной общины будет иметь возможность защитить ее.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в   ОП призывают терроборону немедленно разгрузить дороги на Западе. Представитель Офиса президента Алексей Арестович обратился к защитникам самообороны с просьбой разгрузить автострады, чтобы беспрепятственно могли двигаться колонны транспорта, везущие международные гуманитарные грузы. Видеоролик со своим обращением он разместил на своей странице в социальных сетях.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/war/za-10-dniv-viyni-u-teroboronu-vstupili-100-tisyach-ukrajinciv-malyar-novini-donbasu-11730748.html
Теги:
comments

Обсуждения

ы

сегодня, 06:53

МОЗ Ізраїлю повідомило, що наступного тижня міністерства закордонних справ та охорони здоров'я направлять в Україну ізраїльську медичну делегацію, яка відкриє там польовий госпіталь, у рамках гуманітарної допомоги українському народу. Зебеннет , заблокував передачу зброї Україні, це ж2 зрада, госпіталь відкрий в ізраїлі, будеш ж2у лікувати.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!