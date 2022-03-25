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Стало известно, сколько украинцев получили 6500 гривен поддержки от государства

Более 3 миллионов безработных украинцев получили 21 млрд грн помощи от государства

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Ответственные чиновники украинского правительства выполняют все, взятые на себя перед гражданами страны, обязательства. В частности, вовремя выплачивают пенсии, зарплаты и перечисляют средства по программе помощи тем соотечественникам, кто из-за войны потерял работу. Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

Стало известно, сколько украинцев получили 6500 гривен поддержки от государства

Миллионы украинцев получили помощь от государства (фото из открытых источников)

"У нас есть возможность выполнять все взятые на себя обязательства. Работает казначейская служба, налоговая, таможня. Мы обеспечиваем выполнение всех необходимых платежей, своевременно перечисляем пенсии, зарплаты и поддерживаем армию", – отметил чиновник.

Марченко подчеркнул, что более 3 миллионов украинцев, из-за войны оставшихся без работы, уже получили денежные пособия от государства. Всего выплачено 21 млрд. грн.

Министр финансов проинформировал, что министерство организовало уже четыре аукциона по размещению военных облигаций, на этих мероприятиях привлечено более 26 млрд грн для нужд армии.

Важно, что украинскую финансовою систему поддерживают средства от международных партнеров.

“Работа по привлечению средств велась еще до войны, а сейчас активизировалась. В общей сложности мы получили более 3 млрд долларов от МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка. Я благодарен нашим партнерам, эти средства позволяют нам строить наше будущее”, – подытожил министр финансов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ОП заявили, что российские власти уже начали отгораживаться от Путина. Господствующая элита в РФ пытается дистанцироваться от президента Владимира Путина, понимая, какие юридические последствия от войны против Украины ждут верхушку Кремля.




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Источник: https://www.facebook.com/minfin.gov.ua
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