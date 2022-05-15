Стало известно, сколько территории Луганской области контролируют ВСУ

В Луганской области на данный момент самая критическая ситуация, поскольку россияне сосредоточили там свои основные усилия и пытаются закрепиться на новых позициях. Но ВСУ мужественно продолжают держать оборону. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале рассказал, сколько процентов территории ориентировочно сейчас под контролем Украины.

Сколько территории Луганской области контролируют ВСУ (фото из открытых источников)

По его словам, сейчас самой "горячей" точкой является Северодонецк, там продолжаются ожесточенные бои. Прорывы там могут позволить российским оккупантам взять область в кольцо.

Однако, глава Луганской областной военной администрации подчеркнул, что ВСУ имеют мощную оборону и Северодонецк надежно защищен и выстоит, и даже большое скопление вражеской техники не сможет его завоевать.

Гайдай отметил, что на сегодняшний день под контролем украинских военных находится около 10% территории Луганской области. Наши защитники продолжают удерживать контроль над окраиной Рубежного; Лисичанска; Северодонецка вместе с селами и городками общин; Горной общины; территории вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.

Напомним, что в Луганской области в районе Белогоровки и Рубежного идут ожесточенные бои. Украинские защитники пытаются не допустить оккупантов взять под контроль трассу на Бахмут ("дорога жизни").

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские оккупанты продолжаютиздеваться над мирными жителями, проживающими в Луганской области. Так они начали блокировать социальные сети, похищают местных жителей и ради развлечения избивают, подвергают пыткам.

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