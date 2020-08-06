Стало известно, сколько украинцев рискнули улететь на отдых за границу в разгар пандемии

66% украинцев пропускают отпуск этим летом и не планируют отдыхать. Еще 16% респондентов уже отдыхали в 2020-м, а другие 18% - планируют. Такие данные представила соцгруппа “Рейтинг” в свежем опросе, проведенном 5 августа.

Отметим, что среди тех, кто уже успел отдохнуть в этом году или планирует это сделать в ближайшее время, 43% остались в своем родном регионе, столько же - в другой области Украины. И лишь 9% рискнули выехать за границу. Таким образом, если брать всех опрошенных, только 3% в разгар пандемии рискнуло улететь на отдых в другое государство.

Ранее “Комментарии” сообщали, что украинцы, невзирая на пандемию коронавируса во всем мире, могут путешествовать, и для наших граждан открыты 38 стран. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам министра, ранее свои границы для украинцев открыли 39 государств. Однако недавно из этого списка исчезли Сейшельские острова, правительство которых все же передумало пускать наших туристов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Полный список стран представлен по ссылке.

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