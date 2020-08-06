kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, сколько украинцев рискнули улететь на отдых за границу в разгар пандемии
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько украинцев рискнули улететь на отдых за границу в разгар пандемии

Большинство жителей Украины решили не идти в отпуск в 2020 году

6 августа 2020, 17:00 comments722
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, сколько украинцев рискнули улететь на отдых за границу в разгар пандемии

66% украинцев пропускают отпуск этим летом и не планируют отдыхать. Еще 16% респондентов уже отдыхали в 2020-м, а другие 18% - планируют. Такие данные представила соцгруппа “Рейтинг” в свежем опросе, проведенном 5 августа. 

Отметим, что среди тех, кто уже успел отдохнуть в этом году или планирует это сделать в ближайшее время, 43% остались в своем родном регионе, столько же - в другой области Украины. И лишь 9% рискнули выехать за границу. Таким образом, если брать всех опрошенных, только 3% в разгар пандемии рискнуло улететь на отдых в другое государство. 

Ранее “Комментарии” сообщали, что украинцы, невзирая на пандемию коронавируса во всем мире, могут путешествовать, и для наших граждан открыты 38 стран. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам министра, ранее свои границы для украинцев открыли 39 государств. Однако недавно из этого списка исчезли Сейшельские острова, правительство которых все же передумало пускать наших туристов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Полный список стран представлен по ссылке


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!