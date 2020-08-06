В МИД рассказали, в какие страны могут лететь украинцы: обновленный список

Украинцы, невзирая на пандемию коронавируса во всем мире, могут путешествовать: для наших граждан открыты 38 стран. Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, ранее свои границы для украинцев открыли 39 государств. Однако недавно из этого списка исчезли Сейшельские острова. Правительство республики все же передумало пускать наших туристов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Среди стран, которые принимают украинцев, - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, расположена в Карибском море. Также для украинцев открыты Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова и Ливан.

Наиболее популярными сейчас являются Венгрия, Турция, Россия, Польша, Германия, Румыния и Хорватия.

Ранее мы сообщали, что на курортах Турции коронавирус начал распространяться с новой силой. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. По словам чиновника, столь печальную статистику коронавируса в Турции они видят впервые за последнее время. По этому, считает министр, Турция должна приложить все усилия, чтобы снизить темп распространения инфекции.

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