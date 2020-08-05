На курортах Турции коронавирус начал распространяться с новой силой

На турецких курортах - резкий всплеск количества инфицированных коронавирусом. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

По словам чиновника, столь печальную статистику коронавируса в Турции они видят впервые за последнее время. По этому, считает министр, Турция должна приложить все усилия, чтобы снизить темп распространения инфекции. Отметим, что 4-го августа в Турции подтвердили 1 083 новых случая заражения, 18 человек скончались, а 994 выздоровели.

Напомним, эксперт рассказала о том, что границы с ЕС для украинцев откроют не ранее конца сентября. Соответствующий диалог по ослаблению ограничений на поездки со странами Евросоюза сейчас ведут украинские дипломаты, - сообщает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она говорит, что именно в сентябре, скорее всего, будет активный диалог со странами ЕС. Откроют границы вряд ли сразу все страны: это будет постепенный процесс.

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