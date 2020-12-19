Стало известно предсказание Ванги об окончании эпидемии

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Сергей Медведев
В то время как вирусологи и микробиологи всего мира бьются над созданием вакцины, а человечество изобретает новые методы борьбы с пандемией коронавируса, стало известно, что в свое время всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала не только саму эпидемию, но и ее окончание. Об этом заявил некто Сергей Косторный, который является биографом прорицательницы. Он в свое время тесно общался с Вангой.
Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга
Косторный часто появляется в телеэфирах с расшифровкой предсказаний Ванги. Еще в декабре прошлого года он заявил о страшной эпидемии, которая захлестнет мир, однако тогда ему не поверили.
Теперь же Косторный сделал заявление о том, когда эпидемия пойдет на спад.
Тем не менее, согласно его информации, человечество ожидают еще более тяжелые испытания, причем называет конкретную дату.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный изобретатель и футуролог предсказал, что ждет человечество с 2021 по 2099. Рэймонд Курцвейл известен всему миру как изобретатель и технологический футуролог, который не боится делать смелые прогнозы. Так, он уверен в том, что в недалеком будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, люди могут стать бессмертными. А весь земной шар в скором времени не сможет обходиться без искусственного интеллекта, который в разы будет превосходить человеческий.
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