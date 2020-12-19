Стало известно предсказание Ванги об окончании эпидемии

В то время как вирусологи и микробиологи всего мира бьются над созданием вакцины, а человечество изобретает новые методы борьбы с пандемией коронавируса, стало известно, что в свое время всемирно известная болгарская ясновидящая Ванга предсказала не только саму эпидемию, но и ее окончание. Об этом заявил некто Сергей Косторный, который является биографом прорицательницы. Он в свое время тесно общался с Вангой.

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга

Косторный часто появляется в телеэфирах с расшифровкой предсказаний Ванги. Еще в декабре прошлого года он заявил о страшной эпидемии, которая захлестнет мир, однако тогда ему не поверили.

Теперь же Косторный сделал заявление о том, когда эпидемия пойдет на спад.

“20 марта в день весеннего равноденствия проблема с коронавирусом будет не столь актуальной, потому что Земля войдет в пятое измерение”, — заявил герой шоу “На самом деле”.

Тем не менее, согласно его информации, человечество ожидают еще более тяжелые испытания, причем называет конкретную дату.

“В день 22 декабря 2020 года выпадает пять двоек. Если не случится чудо и человечество не одумается, а продолжит нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, то могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой болезни. В истории были периоды, когда чума выкосила огромные территории… Это может быть неожиданная война”, — передает слова ясновидящей Ванги ее биограф.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный изобретатель и футуролог предсказал, что ждет человечество с 2021 по 2099. Рэймонд Курцвейл известен всему миру как изобретатель и технологический футуролог, который не боится делать смелые прогнозы. Так, он уверен в том, что в недалеком будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, люди могут стать бессмертными. А весь земной шар в скором времени не сможет обходиться без искусственного интеллекта, который в разы будет превосходить человеческий.

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