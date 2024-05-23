Стало известно, почему выключают электричество ночью

Несмотря на то, что ночью потребление электроэнергии значительно меньше, в Украине продолжаются отключения света не только в день, но и в ночное время. Генеральный директор энергоснабжающей компании "YASNO" Сергей Коваленко объяснил причину с отключениями света ночью.



Почему выключают электроэнергию в ночное время. Фото из открытых источников

Сергей Коваленко рассказал, что днем Украина получает больше генерации электроэнергии, чем ночью, поэтому вынуждена прибегать к ночным отключениям света.

"Днем работает импорт и аварийная помощь. Ночью в основном аварийки нет, импортируются незначительные объемы", — пояснил Коваленко.

Еще одним фактором, влияющим на ночные отключения, генеральный директор "YASNO" назвал генерацию энергии солнечными станциями, которая возможна только днем.

"Днем очень активно работают солнечные электростанции. Они производят значительные объемы электроэнергии и позволяют ГАЭС набрать воду, чтобы производить электроэнергию вечером", — сказал Коваленко.

По его словам, именно потому, что не было достаточно солнца, пришлось перенести графики стабилизационных отключений и выключать свет целый день для экономии электроэнергии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько еще лет украинцы будут вынуждены жить с этапами с отключением света. Каковы действительные причины дефицита энергии в энергосистеме Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлениях политического эксперта, указавшего, что вокруг отключений электроэнергии в Украине происходит что-то странное. По его словам, в Украине остается базовая генерация электроэнергии от атомных станций, однако была разрушена маневровая инфраструктура.