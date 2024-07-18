Стало известно, почему сейчас в Украине наблюдается бешеный дефицит электроэнергии

В Украине есть атомные электростанции – они государственные, частично тепловые, которые испытали наибольшее разрушение, поэтому их не хватает, есть гидростанции, которых очень мало и так называемые альтернативные – это солнечные и ветростанции, рассказал порталу "Комментарии" глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

Отключение света

По его словам, наименьшая цена на атомную энергетику, а самая высокая на альтернативную, но все установило государство, как результат Укрэнерго приходится импортировать большие объемы дорогостоящей электроэнергии.

"Проблема состоит в том, что сейчас идет плановый ремонт атомных электростанций. Это происходит каждый год. Это специально делается сейчас, чтобы зимой не ремонтировать. Как результат, у нас мало того, что жарко, да еще и атомные электростанции не работают. Поэтому такой бешеный дефицит. Конечно, если бы не было ракетных ударов, если бы работали Бурштынская, Трипольская ТЭЦ, отключений электроэнергии не было бы. Но факт есть факт", – отметил Александр Охрименко.

При этом эксперт отметил, что по состоянию на сегодняшний день ракетные удары террористической России уничтожили почти 75% тепловой энергетики в Украине.

"Это примерно 30% электроэнергии, которую раньше производили на тепловых электростанциях. Если не будет новых ракетных ударов, то эксперт прогнозирует, что Украина сможет только в 2026 году полностью отказаться от отключения света, раньше же никак", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за первое полугодие 2024 года запланированные Госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21% меньше запланированного, а в первом квартале вообще не осуществлялись.





