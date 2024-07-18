Стало известно, почему сейчас в Украине наблюдается бешеный дефицит электроэнергии

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Ткачик Олеся
В Украине есть атомные электростанции – они государственные, частично тепловые, которые испытали наибольшее разрушение, поэтому их не хватает, есть гидростанции, которых очень мало и так называемые альтернативные – это солнечные и ветростанции, рассказал порталу "Комментарии" глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.
Отключение света
По его словам, наименьшая цена на атомную энергетику, а самая высокая на альтернативную, но все установило государство, как результат Укрэнерго приходится импортировать большие объемы дорогостоящей электроэнергии.
При этом эксперт отметил, что по состоянию на сегодняшний день ракетные удары террористической России уничтожили почти 75% тепловой энергетики в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что за первое полугодие 2024 года запланированные Госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21% меньше запланированного, а в первом квартале вообще не осуществлялись.
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