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Стало известно об ответе Армении на предложение Азербайджана по мирному договору

Есть согласие на проведение встречи комиссий по делимитации границ

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальный Ереван ответил на предложения Азербайджана по мирному договору. В Армении заявили о положительной динамике в этом процессе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, которого цитирует "News.am".

Стало известно об ответе Армении на предложение Азербайджана по мирному договору

Армения и Азербайджан. Фото: из открытых источников

В частности, по его словам, есть согласие на проведение встречи комиссий по делимитации границ.

"Сейчас мы ждем ответа Азербайджана. Мы также оцениваем динамику, как положительную, однако есть вопросы, по которым мы пришли к согласию во время устных переговоров, но увидели регресс в тексте по мирному соглашению. Ожидаем, что мирный договор будет приведен в окончательный вид как можно скорее. То, что есть на столе переговоров и что предлагает Армения, создают гарантии безопасности для Армении", – отметил Григорян.

Ранее помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил о "значительном прогрессе" в работе над текстом мирного договора с Арменией.

Стоит напомнить, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили дальнейшие шаги по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

При этом, несмотря на то, что стороны периодически обмениваются вежливыми дипломатическими заявлениями, в Армении не совсем верят в наступление скоро мира между двумя странами. Так, несколько месяцев назад премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана похожи на подготовку к новой войне. По его словам, некоторые шаги Баку создают впечатление о подготовке к новым боевым действиям против Армении. Так, в Азербайджане Республику Армения на официальном уровне стали называть "Западным Азербайджаном".

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