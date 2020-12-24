Стало известно о том, когда ПЦУ перейдет на празднование Рождества по новому стилю и будет ли переходить УПЦ

В Православной церкви Украины уже через 10 лет планируют перейти на празднования Рождества Христова 25 декабря, а в Украинской православной церкви решили не заморачиваться этим вопросом.

Глава ПЦУ Епифаний всячески поддерживает идею празднования Рождества по новому календарю и, по его словам, в будущем церковь обязательно перейдет на новый стиль. Но при этом он заметил, что главную роль в этом должна сыграть готовность украинцев.

В свою очередь Украинская православная церковь пока не рассматривает смену даты празднования Рождества. Как заявил пресс-секретарь УПЦ протоиерей Николай Данилевич, нет канонической проблемы отмечать Рождество 25 декабря или 7 января, но существуют традиции, установившиеся веками, а это означает, что ни сами священники, ни прихожане не готовы к радикальным изменениям.

Данилевич подчеркнул, что такое решение должно приниматься, исключительно принимая во внимание мнение прихожан. А среди конфессии УПЦ пока этот вопрос не вставал, поэтому нет необходимости переходить на новый стиль.





Ранее "Комментарии" писали о том, что в Православной церкви Украины подтвердили, что некоторым священнослужителям не нравится настоящее положение церкви, которое ей предоставил Вселенский патриархат.

Кроме того, порталу стало известно о том, что бывший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Константинопольский патриархат изначально искал выгоды при даровании томоса Украине. Платой за него стали заграничные приходы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые согласно условиям автокефалии перешли под руководство Стамбула.





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