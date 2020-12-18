В ПЦУ подтвердили, что некоторым священнослужителям не нравится настоящее положение церкви

В Православной церкви Украины подтвердили, что некоторым священнослужителям не нравится настоящее положение церкви, которое ей предоставил Вселенский патриархат.

Так, известно, что луцкий митрополит Михаил Зинкевич заявил, что внутри церковного ведомства до сих пор идут распри среди духовенства. Проблема возникла из-за того, что ПЦУ создана из трех разных веток - Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и нескольких священников Украинской Православной Церкви, поэтому даже через два года они не могут прийти к общему знаменателю, как должна существовать церковь.

Также представитель церкви заявил, что, по его мнению, статус ПЦУ должен быть изменён на патриархат и именно в этом направлении должна стремиться церковь. К такому же мнению пришел и Филарет, с которым, по словам Зинкевича, большинство священников поддерживают отношения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Бывший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Константинопольский патриархат изначально искал выгоды при даровании томоса Украине. Платой за него стали заграничные приходы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые согласно условиям автокефалии перешли под руководство Стамбула.

Кроме того, порталу стало известно, что спустя месяц, после того как глава Кипрской церкви без согласия духовенства единолично признал ПЦУ, а внутри самой церкви назревал раскол из-за украинского вопроса, на Кипре провели заседание синода, чтобы окончательно разобраться в вопросе. В итоге большинство духовенства проголосовало за признание Православной Церкви Украины





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