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Стало известно о чем будут говорить Орбан с Трампом: как это касается прекращения войны в Украине

В МИД Венгрии подтвердили, что Орбан хочет обсудить с Трампом прекращение войны в Украине

сегодня, 15:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не скрывает свои планов о желании обсудить во Флориде на этой неделе с бывшим президентом США Дональдом Трампом, как прекратить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет "Bloomberg". 

Стало известно о чем будут говорить Орбан с Трампом: как это касается прекращения войны в Украине

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Главный венгерский дипломат отметил, что встреча с Дональдом Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

Венгерский министр утверждает, что переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

Хотя Виктор Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент США и вероятный кандидат от республиканцев на выборах-2024 Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Подобное высказывание раскритиковали Белый дом, а также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Последний акцентировал, что разговоры о том, что члены НАТО не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Тем временем кремлевский "Троянский конь" в ЕС и НАТО, венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что Украина должна стать не членом ЕС или НАТО, а "буферной зоной" между Россией и Западом. О чем говорят последние заявление действия в ракурсе глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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