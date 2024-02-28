Стало известно, население какого города Украины из-за войны увеличилось на 35%

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Кравцев Сергей
Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину население Ужгорода с 2022 года увеличилось на 35%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал мэр Ужгорода Богдан Андреев.
Ужгород. Фото из открытых источников
Градоначальник отметил, что в мирное время город не считался довольно большим и уступал большинству крупных городов по численности населения. До полномасштабного вторжения в городе проживало 115 000 человек.
Богдан Андреев подчеркнул, что город не получает средства на содержание переселенцев и это большая нагрузка для них.
Андреев добавил, что в город также было релоцировано множество бизнесов.
Андреев также рассказал, что бюджет города изменился в сторону уменьшения.
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