Стало известно, население какого города Украины из-за войны увеличилось на 35%

Из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину население Ужгорода с 2022 года увеличилось на 35%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Ужгород. Фото из открытых источников

Градоначальник отметил, что в мирное время город не считался довольно большим и уступал большинству крупных городов по численности населения. До полномасштабного вторжения в городе проживало 115 000 человек.

Богдан Андреев подчеркнул, что город не получает средства на содержание переселенцев и это большая нагрузка для них.

"В первые дни было плюс 60 000. Сейчас плюс 40 000. Это нагрузка и на транспортную систему, и на медицину, и на образование", – рассказал мэр.

Андреев добавил, что в город также было релоцировано множество бизнесов.

"Около 200. Есть мощные, а есть и на несколько человек. Есть тяжелая промышленность, сфера услуг и IТ. Тяжелые производители переехали из Краматорска, например, которые имели возможность релоцироваться. Некоторые перерегистрировались и будут платить налоги здесь", – отметил городской голова Ужгорода.

Андреев также рассказал, что бюджет города изменился в сторону уменьшения.

"Вследствие агрессии РФ у нас минус 300 млн будет в этом году из-за изъятия военного НДФЛ", – уточнил он.

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