Какие города в мире самые дорогие и на каком месте Киев: рейтинг The Economist

Как передает портал "Комментарии", популярное издание The Economist обнародовало ежегодный рейтинг самых дорогих городов для жизни. В этом году определились сразу два лидера – Цюрих и Сингапур. Лидер прошлогоднего списка Нью-Йорк опустился на третье место, разделив его с Женевой.

Цюрих. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы составить такой рейтинг, эксперты The Economist сравнили цены в 173 городах. Внимание обратили на более 400 отдельных цен на более 200 продуктов и услуг. Специалисты исследовали ряд предприятий как крупных, так и бюджетных, чтобы проанализировать, насколько сильно колебались цены за 2023 год.

Самые дорогие города мира в 2023 году: Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур); Нью-Йорк (США) и Женева (Швейцария); Гонконг (Китай); Лос-Анджелес (США); Париж (Франция); Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания); Сан-Франциско (США).

Киев занял 132 место в рейтинге самых дорогих городов. В прошлом году украинскую столицу исключили из этого списка из-за начала полномасштабной войны, а в 2021 году Киев занимал 118 место.

Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость жизни в 2023 году выросла на 7,4%. Быстрее всего росли цены на продукты. Да, это чуть ниже скачка на 8,1%, который зафиксировали в 2022 году. Но такой рост очень ощутим для людей.

Самым дешевым городом в мире является Дамаск в Сирии. У него 173 место. Тегеран в Иране и Триполи в Ливии тоже в самом конце списка, они заняли 172 и 171 место. Также дешевыми признаны Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Тунис (Тунис), Лусака (Замбия), Ахмедабади (Индия), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия).

Читайте также на портале "Комментарии" — сценарии развития событий: почему 2024-й может стать одним из самых сложных в истории Украины.



