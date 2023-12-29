logo

BTC/USD

42872.86

ETH/USD

2372.95

LTC/USD

76.33

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Какие города в мире самые дорогие и на каком месте Киев: рейтинг The Economist
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие города в мире самые дорогие и на каком месте Киев: рейтинг The Economist

Аналитический отдел британского журнала Economist обнародовал свой очередной рейтинг городов мира с самой высокой стоимостью жизни

сегодня, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", популярное издание The Economist обнародовало ежегодный рейтинг самых дорогих городов для жизни. В этом году определились сразу два лидера – Цюрих и Сингапур. Лидер прошлогоднего списка Нью-Йорк опустился на третье место, разделив его с Женевой.

Какие города в мире самые дорогие и на каком месте Киев: рейтинг The Economist

Цюрих. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы составить такой рейтинг, эксперты The Economist сравнили цены в 173 городах. Внимание обратили на более 400 отдельных цен на более 200 продуктов и услуг. Специалисты исследовали ряд предприятий как крупных, так и бюджетных, чтобы проанализировать, насколько сильно колебались цены за 2023 год.

Самые дорогие города мира в 2023 году: Цюрих (Швейцария) и Сингапур (Сингапур); Нью-Йорк (США) и Женева (Швейцария); Гонконг (Китай); Лос-Анджелес (США); Париж (Франция); Тель-Авив (Израиль) и Копенгаген (Дания); Сан-Франциско (США).

Киев занял 132 место в рейтинге самых дорогих городов. В прошлом году украинскую столицу исключили из этого списка из-за начала полномасштабной войны, а в 2021 году Киев занимал 118 место.

Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость жизни в 2023 году выросла на 7,4%. Быстрее всего росли цены на продукты. Да, это чуть ниже скачка на 8,1%, который зафиксировали в 2022 году. Но такой рост очень ощутим для людей.

Самым дешевым городом в мире является Дамаск в Сирии. У него 173 место. Тегеран в Иране и Триполи в Ливии тоже в самом конце списка, они заняли 172 и 171 место. Также дешевыми признаны Карачи (Пакистан), Ташкент (Узбекистан), Тунис (Тунис), Лусака (Замбия), Ахмедабади (Индия), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина) и Ченнай (Индия).

Читайте также на портале "Комментарии" — сценарии развития событий: почему 2024-й может стать одним из самых сложных в истории Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/graphic-detail/2023/11/29/these-are-the-worlds-most-expensive-cities?utm_campaign=a.io_fy2324_q4_conversion-cb-dr_prospecting_global-global_auction_na&utm_medium=social-media.content.pd&utm_source=facebook-instagram&utm_content=c
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости