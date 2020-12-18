kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.12.2020

BTC/USD

22853.11

ETH/USD

648.65

LTC/USD

107.13

НБУ 19.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Стало известно, на сколько изменились численность украинцев за текущий год - цифры не радуют
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, на сколько изменились численность украинцев за текущий год - цифры не радуют

Статистику опубликовал Госстат сегодня, 18 декабря

18 декабря 2020, 23:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

За десять месяцев уходящего года число украинцев уменьшилось  на 231,6 тыс. человек, что составляет чуть более пол-процента от общего населения страны и на данный момент составляет 41 670,8 тыс. человек. 

Стало известно, на сколько изменились численность украинцев за текущий год - цифры не радуют

К сожалению, статистика показывает, что численность смертей в Украине рождаемость практически в два раза. Так, известно, что на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

С января по октябрь в стране появилось 247,3 тыс. маленьких украинцев, скончалось практически в два раза больше – 485,7 тыс. человек, в это число входит и численность младенческой смерти -  1,6 тыс. детей в возрасте до одного года.

Кроме того, из Украины выехало почти 7 тысяч человек. 

Стало известно, на сколько изменились численность украинцев за текущий год - цифры не радуют - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что 9 декабря на очередном заседании Правительства Украины было принято распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов. По его словам, очередная всеукраинская перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественного составе населения Украины в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства. Перепись имеет важное экономическое и общественно-политическое значение и требует тщательной подготовки. Согласно предварительному распоряжению Кабмина от 9 апреля 2008 № 581-р перепись должна была пройти в 2020 году. Но сегодня реализация предусмотренных подготовительных мероприятий, в условиях карантина и реальные возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде, становится невозможной. 

Кроме того, порталу стало известно о том, что "Комментарии" узнали у экспертов, какие важные моменты нужно учесть – и какие неожиданные результаты можем получить.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ