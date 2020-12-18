Стало известно, на сколько изменились численность украинцев за текущий год - цифры не радуют

За десять месяцев уходящего года число украинцев уменьшилось на 231,6 тыс. человек, что составляет чуть более пол-процента от общего населения страны и на данный момент составляет 41 670,8 тыс. человек.

К сожалению, статистика показывает, что численность смертей в Украине рождаемость практически в два раза. Так, известно, что на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

С января по октябрь в стране появилось 247,3 тыс. маленьких украинцев, скончалось практически в два раза больше – 485,7 тыс. человек, в это число входит и численность младенческой смерти - 1,6 тыс. детей в возрасте до одного года.

Кроме того, из Украины выехало почти 7 тысяч человек.





Ранее "Комментарии" писали о том, что 9 декабря на очередном заседании Правительства Украины было принято распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов. По его словам, очередная всеукраинская перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественного составе населения Украины в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства. Перепись имеет важное экономическое и общественно-политическое значение и требует тщательной подготовки. Согласно предварительному распоряжению Кабмина от 9 апреля 2008 № 581-р перепись должна была пройти в 2020 году. Но сегодня реализация предусмотренных подготовительных мероприятий, в условиях карантина и реальные возможности финансового обеспечения в соответствующем бюджетном периоде, становится невозможной.

Кроме того, порталу стало известно о том, что "Комментарии" узнали у экспертов, какие важные моменты нужно учесть – и какие неожиданные результаты можем получить.









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