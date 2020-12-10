Перепись украинцев в 2023 году: какой можно ждать результат

Всеукраинскую перепись населения решили провести в 2023 году. "Комментарии" узнали у экспертов, какие важные моменты нужно учесть – и какие неожиданные результаты можем получить.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Перепись важна для стратегических и конструктивных целей государства"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк подчеркивает, что перепись населения традиционно проводят в так называемые "обнуленные" годы. То есть – каждые десять лет. Это — рекомендация ООН.

"Перепись нужна для понимания социальной, количественной и гендерной количественной составляющей страны. На основе этого строятся социально-экономические прогнозы и программы, по которым будет жить страна, – отмечает эксперт. – У нас перепись последний раз проводили в 2001-м. С той поры ее постоянно переносили. И вот – перенесли вновь. Теперь на 2023 год. Это приостанавливает процесс так называемого аудита, который правительство запустило совсем недавно. Пока не понятно, на самом деле, почему переносится перепись. Но для стратегических и конструктивных целей государства она очень важна".

Тарас Семенюк прогнозирует, что оппозиционные политики будут подводить перенос переписи под очередную "зраду". Но обращает внимания, что данный процесс требует больших средств (ранее называлась сумма в 7,26 млрд грн). А деньги в нынешнее кризисное время государство будет беречь.

"Называются запредельные цифры – порядка 10 млн трудовых мигрантов. Перепись на такие вопросы может дать ответ"

Социолог Павел Кутуев напоминает, что в 2019 году тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет предпринял попытку провести то, что он называл переписью.

"Но это была именно попытка оценить количество населения Украины. А не полноценная перепись, которая должна охватывать все домохозяйства, – подчеркивает Павел Кутуев. — Перепись – это стандарт не только количества населения, но и его гендерной структуры, демографической структуры, семейного положения, этнической и лингвистической идентификации, образование, источники доходов, занятость, миграционная активность, жилищные условия. Эти вопросы должны задаваться, согласно рекомендациям ООН, каждые 10 лет – во время очередной переписи. А в США перепись каждые 10 лет вообще заложена в Конституции. И в этом ковидном году перепись там тоже проходила, несмотря на массу сложностей".

Учитывая, что перепись в Украине почти 20 лет не проходила, сюрпризы точно будут, уверен социолог. Ведь мы не очень представляем, что у нас сейчас в стране происходит по ряду направлений.

"Общеизвестно, к примеру, что официальное количество людей в Киеве – порядка 3 млн. А реально, согласно данным социологов и демографов, в столице проживает порядка 5 млн человек, – подчеркивает Павел Кутуев. – Трудовая миграция – вопрос политизированный, им спекулируют. Называются запредельные цифры – порядка 10 млн трудовых мигрантов. Перепись на такие вопросы может дать ответ".

По словам эксперта, с помощью классической переписи мы уменьшаем возможность политических спекуляций, а также получаем основу (стандарт одного метра), чтобы замерять всё остальное, формировать реальные реестры для функционирования нашего общества.

"Без этой информации невозможно проводить рациональную – социальную и экономическую политику. Правительство всегда хочет сокращать перечисление средств на местных уровень, потому заинтересовано в приуменьшении числа населения. А местные власти – наоборот. В результате получаем перетягивание каната, а не вдумчивую рациональную госполитику", – отмечает Павел Кутуев.

Напомним, Кабмин одобрил распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения".

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