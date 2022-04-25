Стало известно на какой город оккупанты готовят наступление со стороны Херсонской области

Российское войско занимается организацией наступательно-ударных формирований. Российская армия планирует наступление на Кривой Рог. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Телеграмм.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Начальник военной администрации отметил, с Херсонской области россия может наступать в сторону Кривого Рога. Уже сейчас оккупанты готовят ударные формирования, которые могут активизироваться в своих действиях в ближайшие несколько дней.

При этом Александр Вилкул уточнил, что все планы врага очень хорошо известны и застать врасплох никого не получится. ВСУ и жители Кривого Рога готовы к любому развитию событий и готовы дать отпор оккупантам. Поэтому планам врага не суждено осуществиться. Они будут точно разбиты.

Александр Вилкул подчеркнул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города в полной боевой готовности.

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