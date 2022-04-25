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Стало известно на какой город оккупанты готовят наступление со стороны Херсонской области

Несмотря ни на что Кривой Рог готов к обороне

сегодня, 07:30 comments1061
Автор:

Кравцев Сергей
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Российское войско занимается организацией наступательно-ударных формирований. Российская армия планирует наступление на Кривой Рог. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Телеграмм.

Стало известно на какой город оккупанты готовят наступление со стороны Херсонской области

Российские войска. Фото: из открытых источников

Начальник военной администрации отметил, с Херсонской области россия может наступать в сторону Кривого Рога. Уже сейчас оккупанты готовят ударные формирования, которые могут активизироваться в своих действиях в ближайшие несколько дней.

При этом Александр Вилкул уточнил, что все планы врага очень хорошо известны и застать врасплох никого не получится. ВСУ и жители Кривого Рога готовы к любому развитию событий и готовы дать отпор оккупантам. Поэтому планам врага не суждено осуществиться. Они будут точно разбиты.

Александр Вилкул подчеркнул, гарнизон города, воинские части и глубокоэшелонированная оборона города в полной боевой готовности. 

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, почему в российской армии уже открытым текстом заявляют о том, что их интересует не только Донбасс, как было заявлено раньше, но и юг Украины. Именно поэтому анонсированная ранее битва за Донбасс будет включать в себя сражения за южной побережье Украины. Эксперты также считают, что на официальном уровне Москва дала сигнал в первую очередь Молдове, что Россия может пойти намного дальше Украины. О проекте "Новороссия" в России уже не говорят, Кремль хочет "откусить" намного больше территории и только после этого пытаться выходить на мирные переговоры. 



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Источник: https://t.me/vilkul/1190
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