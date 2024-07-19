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Стало известно, кто распространил фейк об аварии на Южноукраинской АЭС

Официально: радиационное состояние на Южноукраинской АЭС в пределах нормы

сегодня, 14:22
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Черновалова Кристина

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг информацию об аварии на Южноукраинской АЭС, активно распространяемой в соцсетях блогером Харченко. По данным Энергоатома, все атомные электростанции Украины, включая Южноукраинскую, работают в штатном режиме, а радиационный фон находится в пределах нормы.                 

Стало известно, кто распространил фейк об аварии на Южноукраинской АЭС

Фейк об аварии на Южно-Украинской АЭС

Фейковая информация об авариях на Южноукраинской АЭС сначала появилась в российских СМИ, затем была подхвачена Харченко и распространена в украинском информационном пространстве. В частности, блоггер утверждал о выходе из строя силовых трансформаторов и отключении энергоблоков, что не соответствует действительности.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что персонал Южноукраинской АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, а все силовые трансформаторы станции целые и функционируют без нарушений.

Стало известно, кто распространил фейк об аварии на Южноукраинской АЭС - фото 2

Это не первый случай, когда Харченко распространяет ложную информацию. Ранее он утверждал, что Украина не сможет пройти отопительный сезон 2023-2024 годов без ограничений электроснабжения.                                   

Читайте на портале "Комментарии" - Украинские атомные электростанции (АЭС), обеспечивающие значительную часть энергетических потребностей страны, продолжают работать в условиях военного времени. 15 энергоблоков на четырех АЭС функционируют, но достаточно ли этого для обеспечения потребностей страны. Журналисты "Комментариев" обратились в АО НАЭК Энергоатом, чтобы узнать объемы электроэнергии, производимой каждой из этих АЭС.



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Источник: https://focus.ua/uk/ukraine/658597-feyk-pro-avariyu-na-pivdennoukrajinskiy-aes-buv-vkinutiy-v-ukrajinski-zmi-blogerom-harchenko
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