Стало известно, кто распространил фейк об аварии на Южноукраинской АЭС

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг информацию об аварии на Южноукраинской АЭС, активно распространяемой в соцсетях блогером Харченко. По данным Энергоатома, все атомные электростанции Украины, включая Южноукраинскую, работают в штатном режиме, а радиационный фон находится в пределах нормы.

Фейк об аварии на Южно-Украинской АЭС

Фейковая информация об авариях на Южноукраинской АЭС сначала появилась в российских СМИ, затем была подхвачена Харченко и распространена в украинском информационном пространстве. В частности, блоггер утверждал о выходе из строя силовых трансформаторов и отключении энергоблоков, что не соответствует действительности.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что персонал Южноукраинской АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, а все силовые трансформаторы станции целые и функционируют без нарушений.





Это не первый случай, когда Харченко распространяет ложную информацию. Ранее он утверждал, что Украина не сможет пройти отопительный сезон 2023-2024 годов без ограничений электроснабжения.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинские атомные электростанции (АЭС), обеспечивающие значительную часть энергетических потребностей страны, продолжают работать в условиях военного времени. 15 энергоблоков на четырех АЭС функционируют, но достаточно ли этого для обеспечения потребностей страны. Журналисты "Комментариев" обратились в АО НАЭК Энергоатом, чтобы узнать объемы электроэнергии, производимой каждой из этих АЭС.

