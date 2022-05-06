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Стало известно, кто помог Украине потопить «Москву»

Украинцы самостоятельно приняли решение об ударе по "Москве"

сегодня, 07:20 comments1535
Автор:

Кравцев Сергей
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США передали ВСУ разведданные, которые помогли точно поразить российский крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили сразу несколько высокопоставленных американских чиновников в интервью рейтинговому изданию "NYT".

Стало известно, кто помог Украине потопить «Москву»

Крейсер Москва. Фото: из от крытых источников

Издание отмечает, после того, как стало известно о поражении крейсера Москва и началось активно обсуждение о том, как Украине удалось поразить флагман Черноморского флота РФ официальный Вашингтон решил не делать никаких заявлений, просто наблюдая за ситуацией. Но в последние дни чиновники из администрации Джо Байдена все же дали понять, что за несколько часов до того, как произошел удар по "Москве" они контактировали с украинскими военными и предали им точные разведданные. При этом американские чиновники своим заявлением в очередной раз подтвердили, что крейсер "Москва" был поражен и потоплен именно украинскими ракетами "Нептун".

В США отметили, украинцев интересовали данные о корабле, который проходил к югу от Одессы. Разведка США предоставила запрашиваемые данные, но решение провести удар по "Москве" было принято исключительно Киевом. О решении нанести удар по "Москве" Белый дом никто не уведомлял. Об ударе и поражении российского крейсера стало известно уже после того, как ВСУ нанесли прицельный удар.

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Источник: https://www.nytimes.com/2022/05/05/us/politics/moskva-russia-ship-ukraine-us.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
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