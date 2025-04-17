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Стало известно, кто еще присоединится к делегации США на переговорах по Украине в Париже

Американская делегация обсудит с руководством Франции Украину, Иран и торговые отношения

сегодня, 14:14
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Кравцев Сергей

Спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог присоединится к делегации США на переговорах в Париже по обсуждению вопроса прекращения войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", такую информацию в соцсети Х представила журналистка Daily Caller Реган Риз со ссылкой на чиновника администрации Дональда Трампа.

Стало известно, кто еще присоединится к делегации США на переговорах по Украине в Париже

Переговоры в Париже. Фото: из открытых источников

По ее информации, Келлог присоединится к главе Госдепа США Марко Рубио и спецпредставителю Стиву Уиткоффу во время их переговоров в Париже.

 "С лидерами Франции обсудят Украину, Иран и торговые отношения", — добавила она.

Отметим, сегодня утром глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил, что он вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым прибыл в Париж. Визит ранее не анонсировался.

"Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", — проинформировал Андрей Ермак. 

По его словам, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Кроме того, запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.                                                                                        

Ранее издание "Politico" сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в Украине и секторе Газа Стив Уиткофф прибудут в Париж.




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Источник: https://x.com/reaganreese_
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