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Ермак, Сибига и Умеров внезапно прибыли в Париж: с кем будут идти переговоры

В Париже должны состояться переговоры с США

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей

Глава Офиса президент Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Париж. Визит ранее не анонсировался. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины в Telegram.

Ермак, Сибига и Умеров внезапно прибыли в Париж: с кем будут идти переговоры

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", — проинформировал Андрей Ермак.

По его словам, в рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Кроме того, запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции.

"Работаем над важными вопросами для безопасности Украины и всей Европы", — добавил глава ОП.

Отметим, ранее издание "Politico" сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в Украине и секторе Газа Стив Уиткофф прибудут в Париж. Об этом пишет рейтинговое 

Как ожидается, Уиткофф проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как Рубио намерен встретиться со своим французским визави Жаном-Ноэлем Барро. 

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия полномочий говорить с прессой, подтвердил, что Рубио действительно будет в Париже на этой неделе, после чего отправится в Африку. Один из представителей, знакомый с подготовкой визита, отметил, что в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика – в частности в свете последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/6105
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