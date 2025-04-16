Снова ключевой вопрос – мир в Украине: куда в этот раз отправляются Рубио и Уиткофф

Ближайшие дни госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в Украине и секторе Газа Стив Уиткофф прибудут в Париж. Об этом пишет рейтинговое издание "Politico", цитируя заявление двух источников, знакомых с планами Белого дома.

Переговоры по Украине. Фото из открытых источников

Как ожидается, Уиткофф проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как Рубио намерен встретиться со своим французским визави Жаном-Ноэлем Барро.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за отсутствия полномочий говорить с прессой, подтвердил, что Рубио действительно будет в Париже на этой неделе, после чего отправится в Африку.

Один из представителей, знакомый с подготовкой визита, отметил, что в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика – в частности в свете последних заявлений Трампа о возможном введении новых пошлин.

Встреча Уиткоффа с Макроном состоится вскоре после визита посланника Трампа в Москву, где он имел продолжительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью встречи было обсуждение потенциального перемирия в Украине, после того как американо-российские переговоры по этому поводу столкнулись с большими преградами.

Авторы публикации отмечают, что президент Франции Макрон, со своей стороны, играет ключевую роль в продвижении идеи предоставления гарантий безопасности Украине. Речь идет в частности о возможном развертывании в стране иностранного контингента войск в случае достижения перемирия. Макрон систематически продвигает этот вопрос.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты для окончания войны в Украине могут использовать экономический стимул в отношении России. По ее словам, экономическое сотрудничество с США может оказаться для Путина более выгодными условиями, чем продолжение войны.

Кэролайн Левитт прокомментировала заявление спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, недавно совершившего визит в Россию, где он встретился с Владимиром Путиным. Представитель Белого дома сообщила, что Трамп поддерживает идеи Уиткоффа, что российский диктатор может согласиться на сотрудничество с США, чтобы остановить войну в Украине.



