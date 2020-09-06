Стало известно, когда в Украине бумажные трудовые книжки заменят на электронные

В ближайшие пять лет в Украине можно будет использовать оба варианта трудовой книжки – бумажный и электронный. Об этом сказала в интервью "Комментариям" заместитель председателя фракции "Слуга Народа", нардеп Евгения Кравчук.

Так, в течение пятилетнего переходного периода данные с бумажных трудовых нужно будет внести в Государственный реестр. Оцифровать бумажные версии можно следующим образом. Работник или работодатель вносит отсканированные или оцифрованные копии трудовой книжки и сопутствующих справок в Госреестр через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Далее - обязательно наложение электронной подписи.

"Куда денется бумажная трудовая? Когда сведения о работнике внесут в Госреестр - работодатель выдает ему оригинал бумажной книжки. Планируется, что они просто будут храниться на руках у самих людей. Но по желанию работник может попросить отдел кадров вносить в бумажный вариант все последующие записи о его трудовом пути. И такая просьба будет вполне законна", - объяснила нардеп.

Добавим, что пенсии будут назначаться автоматически, без личного обращения человека. Однако остается право отложить выход на пенсию "на потом" и даже получить за это бонусы. Если работник отложил пенсию и продолжил работать - размер выплаты будет увеличиваться на 0,5 - 0,75%. Также электронная система сама предложит самые выгодные варианты, в частности - дату назначения пенсии.

Если кто-то не оцифрует трудовую до дедлайна, то без пенсии не останется, заверила Кравчук. В таком случае территориальный орган Пенсионного фонда должен сообщить человеку об отсутствии нужных данных о нем. Если трудовая потерялась или в ней нет нужных записей - надо будет предоставить сканкопию документов о вашем стаже. То есть, эти вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Напомним, эксперты назвали риски запуска электронных трудовых в Украине.

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